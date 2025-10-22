AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kamuoyunun yakından takip ettiği ve yıllardır çözüm bekleyen "Balçova arsa mağdurları" meselesinin nihayet bir sonuca ulaştığını resmi yazılı bir açıklama ile duyurdu. Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, bölgedeki arazi sahiplerinin hak ve hukukunu koruma odaklı, kapsamlı bir çalışmayı başarıyla hayata geçirdiğini belirtti.

Devletin güçlü iradesi mağduriyetleri giderdi

Milletvekili Kaya, Balçova'daki tapulu arazi sahiplerinin, geçmişteki planlama hataları, yanlış kararlar ve ihmalkarlıklar nedeniyle uzun yıllar boyunca mağduriyet yaşadığını hatırlattı. Ancak bu mağduriyetin, devletin güçlü iradesi sayesinde çözüme kavuştuğunu ve vatandaşların haklarının adil bir şekilde teslim edildiğini ifade etti. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaya, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum olmak üzere, Mekansal Planlama Genel Müdürü Sayın Yavuz Erdal Kayapınar ve tüm bakanlık bürokratlarına şükranlarını sundu.

Şeffaf süreçte yerel yönetim katkısı

Mahmut Atilla Kaya, çözüm sürecinin sadece merkezi yönetim çabasıyla değil, aynı zamanda yerel yönetimle kurulan iş birliği sayesinde de hız kazandığının altını çizdi. Sürecin, tamamen şeffaf, katılımcı ve karşılıklı etkileşim içinde yürütüldüğünü belirten Kaya, Balçova Belediye Başkanı Sayın Onur Yiğit ve belediye bürokrasisinin de katkılarıyla önemli bir uzlaşı zeminine ulaşıldığını kaydetti. Bu iş birliği modelinin, İzmir'de daha önce stadyumların inşası, Buca Cezaevi'nin kaldırılması ve İnciraltı planlamasının çözümü gibi zorlu projelerde de başarıyla uygulandığını hatırlattı. Kaya, bu örneklerde olduğu gibi, Balçova arsa sorununun da kararlılık ve iş birliği ruhuyla bir mutlu sona ulaştırıldığını ifade ederek, çözüm odaklı siyasetin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.