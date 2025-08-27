Buca’da aylardır süren çöp sorunu, hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler, sıcak havayla birlikte dayanılmaz bir kötü koku yayarken, zaman zaman yangınlara da neden oluyor.

“Bu mudur izmir?”

Seyhan Mahallesi Hat Boyu’nda biriken çöp ve sanayi atıkları, bir anda alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede çevredeki esnafı panikletti. Bölge duman altında kalırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.





Yangının ardından esnaf isyan etti. Buca’da bir dükkan sahibi, “Bu mudur İzmir ya? Biz mahkum muyuz burada bunları yaşamaya? Yazıktır, şuraya bak” derken, bir başka esnaf da, “Çöpten, sinekten dükkanda müşteri oturtamıyoruz. Lütfen bu çöpleri alsınlar” ifadelerini kullandı.

Belediyeye tepki büyüyor

Günlerdir toplanmayan çöpler ve yangın riski, Buca’daki esnafı çileden çıkardı. Yetkililerden çözüm bekleyen bölge halkı, İzmir’deki çöp krizine karşı daha hızlı müdahale çağrısında bulundu.