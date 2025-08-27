Son Mühür/Gamze Eskiköy- Son haftalarda Çeşme’nin farklı koylarında görülen toplu orkinos ölümleri endişeyi artırıyor. Bölge halkı, sahillere vuran yüzlerce balığın nedenini öğrenmek isterken, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik’in numune almasına rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çiftliklere yönelik iddialar

Çeşme Çevre Derneği, Ilıca Koyu’ndaki orkinos çiftlikleriyle ilgili kamuoyunda dolaşan iddiaları gündeme taşıdı:

Balıkların çiftlik yemlerine ulaşmak için ağlarda yaralandığı,

Hastalıklı balıkların açık denize salındığı,

Antibiyotik kullanımına rağmen enfeksiyonların görüldüğü öne sürüldü

Dernek, bu iddiaların doğrulanmadığını ancak resmi makamların sessizliğinin söylentileri artırdığını vurguladı.

Orkinos ölümlerinin tek bir sebebi yok!

Çeşme Çevre Derneği’ne göre orkinos ölümlerinin tek bir sebebi yok. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, oksijen düşüklüğü, enfeksiyonlar ve çiftlik faaliyetlerinin birleşerek bu tabloya yol açabileceği ifade edildi. Yaşanan durumun yalnızca ekolojik kriz değil, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu açısından da ciddi bir sorun olduğunun altı çizildi.

Yetkililere acil çağrı

Dernek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkilileri acilen bilimsel ve resmi açıklama yapmaya davet etti. Ayrıca çiftliklerin ve ekosistemin bağımsız uzmanlarca incelenmesini talep etti.

Çeşme Çevre Derneği, halk sağlığını tehdit eden bu balıkların tüketilmemesi gerektiğini de vurguladı.