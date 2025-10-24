Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve EÜ İletişim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Plastik Sanatlar Grup Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Sergide, “Zafer”, “Cumhuriyet Bayramı”, “Cumhuriyet” ve “Atatürk” temalı eserler yer aldı.

Cumhuriyet coşkusu sanata yansıdı

EÜ İletişim Fakültesi Fuaye Alanı’nda açılışı yapılan sergiye, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Füsun Topsümer ve Prof. Dr. Elif Yıldız’ın yanı sıra akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Küratörlüğünü DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin ve Eğitim Fakültesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz’ün üstlendiği sergide, Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencilerinin farklı tekniklerle hazırladığı eserler büyük beğeni topladı.

“Cumhuriyetimiz en büyük değerimiz”

Açılışta konuşan Prof. Dr. Füsun Topsümer, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Cumhuriyetimiz, bizim en büyük değerimizdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu nedenle Cumhuriyet’i ve sanatı buluşturan bu etkinlik bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin kazanımlarını sanatla görünür kıldık”

Prof. Dr. Tuba Gültekin ise Cumhuriyet Bayramı sergilerinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu sergi, artık kurumsal bir kültüre dönüştü. Amacımız, Cumhuriyetimizin kazanımlarını sanatın diliyle görünür kılmak, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek. Sanat yoluyla duyguların ve ideallerin ifade edilmesini çok önemsiyoruz” dedi.

Katılımcılar, konuşmaların ardından sergide yer alan eserleri ilgiyle inceledi.