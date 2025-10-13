İzmir’in Buca ilçesinde, bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak yangın hem dairede hem de zemin katta faaliyet gösteren ticari işletmede önemli ölçüde maddi hasara neden oldu.

İzmir’in kalabalık yerleşim yerlerinden biri olan Buca’ya bağlı Barış Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana gelen elim olay, bölgeyi hareketlendirdi. Çok katlı bir apartmanın birinci katındaki meskende aniden başlayan yangının sebebi henüz kesinlik kazanmazken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla büyük bir aksilik önlenmiş oldu. İhbarın ardından kısa süre içerisinde yangın mahalline çok sayıda itfaiye aracı, destek için sağlık ekipleri ve asayişi sağlamak üzere polis birimleri yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi yangını sınırladı

Olay yerine ulaşan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik şeridi oluşturarak hem meraklı vatandaşları alandan uzaklaştırdı hem de itfaiye ekiplerinin çalışmasını kolaylaştıracak önlemleri ivedilikle hayata geçirdi. Bu esnada alevlere doğrudan müdahale eden itfaiye personeli, yangının diğer katlara ve komşu binalara sıçrama ihtimalini ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele sergiledi. Yoğun duman ve alevlere rağmen yapılan yerinde ve etkili müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Manavda büyük maddi zarar oluştu

Ne yazık ki, kontrol altına alınmasına rağmen yangın önemli ölçüde maddi hasara yol açtı. Yangının çıktığı dairenin içi kullanılamaz hale gelirken, alevlerin etkisiyle birlikte suyun ve dumanın tahrip edici tesiri alt kata da ulaştı. Binanın zemin katında hizmet veren bir manav dükkanı da bu durumdan olumsuz etkilendi. Manavdaki sebze ve meyveler başta olmak üzere, dükkanın iç donanımında ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek ve hasar tespiti yapmak üzere detaylı soruşturma işlemlerini başlattı.