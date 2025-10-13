Son Mühür/ Beste Temel - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025-2026 Akademik Yılı açılışını Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, önceki dönem rektörler, akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun konseriyle başladı.

“Gazze’de yaşananlar insanlığın vicdanında derin bir yaradır”

Açılış konuşmasında Gazze’de süren insani krize değinen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Gazze’de iki yıldır süren zulüm, bir halkın yaşam hakkına acımasızca son veren bir vahşettir. Sessiz kalmak tarafsızlık değil, insanlık adına bir vebaldir. Tarafımız vicdandan, adaletten, yaşamdan ve insanlık onurundan yanadır. Gazze’de akan kanın durmasını ve çocukların yeniden gülümseyebildiği bir dünya kurulmasını temenni ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizi ilk bine sokmayı hedefliyoruz”

Yılmaz, üniversitenin uluslararası başarılarına da dikkat çekerek, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak tam akredite bir üniversiteyiz. Hedefimiz, önümüzdeki üç yıl içinde Ege Bölgesi’nden ilk 1000’e giren ilk üniversite olmak. Bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz ve var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.

“Amacımız programları kapatmak değil, kalitelerini yükseltmek”

Basında bazı programların kapatılmasına yönelik haberleri de değerlendiren Yılmaz, “Bizim yaptığımız, mükerrer programları kapatmak değil; kalitelerini artırmak. Eğitimde niteliği yükseltmek istiyoruz. Üniversitemize ÖSYM üzerinden yerleşim oranı %100’e yaklaştı. Ayrıca meslek yüksekokullarımız da tamamen doldu,” diye konuştu.

TÜBİTAK Ege Bölgesi Koordinatörlüğü DEÜ’de

DEÜ’nün araştırma gücünü artıran önemli bir gelişmeye değinen Rektör Yılmaz, “Bu yıl itibarıyla TÜBİTAK’ın Ege Bölgesi koordinatörlüğü görevi Dokuz Eylül Üniversitesine verilmiştir. Bu durum, üniversitemizin bilimsel alandaki yetkinliğini tescil etmektedir,” dedi. Yılmaz ayrıca, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin (İBG) üniversiteye entegre yapısıyla bilimsel üretkenliği artırdığını belirtti.

“Evimizde yemeyeceğimiz yemeği öğrencimize sunmayacağız”

Yemekhane hizmetleriyle ilgili konuşan Rektör Yılmaz, “Evimizde çocuklarımıza vermeyeceğimiz yemeği öğrencimize sunmayacağız. Hem öğrencilere hem personelimize aynı kalitede yemek veriyoruz. Kaliteden ödün vermeden menüleri genişleteceğiz,” dedi. Yılmaz ayrıca, “Her cuma akşamı öğretim üyeleriyle öğrencilerimizi bir araya getirecek ücretsiz yemek etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu yemeklerin masraflarını hayırseverler karşılayacak,” diye ekledi.

“Hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık”

Geçtiğimiz yıl deprem performansı yetersiz çıkan erkek öğrenci yurduyla ilgili sürece de açıklık getiren Yılmaz, “Kendimizin kalmayacağı bir binada öğrencimizi barındırmayız. Bu yüzden yurdu kapattık. Ancak KYK desteğiyle hiçbir öğrencimiz açıkta kalmadı,” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin değerleriyle geleceğe yürüyoruz”

Rektör Yılmaz, konuşmasını “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda, bilimin ışığında ilerlemeye devam edeceğiz. Yeni akademik yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine hayırlı olsun,” sözleriyle tamamladı.

Coşkulu açılış Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti

Açılış töreninin ardından, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

“DEÜ’ye Hoş Geldiniz Buluşması” kapsamında Merkez Yerleşkede kortej yürüyüşü, halk dansları, öğrenci toplulukları ve konserlerle renkli bir oryantasyon programı gerçekleştirildi. Anadolu’dan Esintiler Halk Dansları Topluluğu büyük beğeni toplarken, Themis, Seattlehead ve Çizgi müzik gruplarının konserleri öğrencilerden yoğun alkış aldı.