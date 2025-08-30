Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’nın önemli yeşil alanlarından biri olan Şirinyer Parkı’nda işgalci durumdaki işletmelere yönelik kararlı adımlar atmaya başladı.

Park sınırları içinde imar planına aykırı faaliyet gösteren 10 işletmeden yedisi tahliye edilerek yıkıldı. Geriye kalan üç işletme için ise hukuki süreç sürüyor.

Park alanı imara aykırı işletmelerden arındırılıyor

Şirinyer Parkı, imar planlarında park ve yeşil alan, rekreasyon alanı, belediye hizmet alanı, kültür merkezi, pazar alanı, yeraltı otoparkı, sosyal tesis ve arıtma tesisi olarak ayrılmış durumda.

Bu alanlar içerisinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin imar planına aykırı olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarını işgal eden işletmelerin tahliyesini başlattı.

Hukuki süreç sonrası tahliyeler tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında yedi işletmenin yıkımı gerçekleştirildi. Diğer üç işletmenin tahliyesi ise devam eden davaların sonuçlanmasının ardından yapılacak.

Bu işletmelerin boşaltılması için Buca Kaymakamlığı’nın belirleyeceği tarih bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla park alanının bütünüyle kamusal kullanıma açılması hedefleniyor.