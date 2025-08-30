Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bu sene 94. kez vatandaşlara kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ilk gününe Kültürpark’ta bulunan Kaskatlı Havuz’daki su ve hologram gösterisi damga vurdu. Fuara gelen bazı ziyaretçiler ise geçmiş yıllardaki fuarların daha farklı ve hareketli olduğunu hatırlatarak, ‘Eski fuarları özlüyoruz’ cümleleriyle duygularını dile getirdi.

Hologram gösterisi izleyicileri mest etti

Dün akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı’ndan Balkan dans gruplarının başlattığı kortej yürüyüşünün, Kültürpark Lozan kapısına gelmesiyle başlayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ilk gününde özellikle konser alanının olduğu meydanda ve yemek stantlarında yoğun doluluk olduğu ve ziyaretçilerin stantlara ilgiyle yaklaştığı görüldü.

"Eski fuarları özlüyoruz"

Bu yıl 94. kez kapılarını ‘Fuar Şehrin Kalbinde’ sloganıyla açan İzmir Enternasyonal Fuarı’na Aydın’dan geldiğini belirten İsmet Şengül isimli bir vatandaş, çocukluğundan beri bütün fuarları takip ettiğini belirterek, “62 yaşındayım, bugüne kadar İzmir fuarına düzenli olarak gelmeye çalıştım. Buradaki bu ortamı ve atmosferi çok seviyorum, ancak tabii ki eskinin tadı şu an yok.” dedi.

"İzmir’de yaşayan herkesin bu coşkuya ortak olmalı"

Kortejin ve açılış seremonisinin ardından Kültürpark Kaskatlı Havuz Sahnesi’nde düzenlenen hologram gösterisini merakla izleyen Hatice Yılmaz ise fuara uzun yıllardır birtakım asayiş olaylarından dolayı gelmek istemediğini kaydederek, “Haberlerden görüyoruz, kavgalar çıkıyor tatsız olaylar oluyor. Açıkçası ben de korkuyordum. Çocuklarımın ısrarıyla uzun zaman sonra geldim en son galiba 20 sene önce gelmiştim. Burayı çok özlemişim, İzmir’de yaşayan herkesin bu coşkuya ortak olması lazım.” ifadelerini kullanarak, İzmirlileri fuara davet etti.