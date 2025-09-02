Son Mühür/ Beste Temel - Dr. Gülhan Demiroğlu, polenlerin solunum yoluyla vücuda girmesiyle bağışıklık sisteminin histamin ürettiğini, bunun da burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırık, öksürük, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi şikâyetlere neden olduğunu söyledi. Belirtilerin yalnızca burun ve gözle sınırlı kalmadığını vurgulayan Demiroğlu, “Yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı da görülebilir. İleri vakalarda astım ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına dönüşebilir” dedi.

Hangi bitkiler daha alerjen?

Polen yoğunluğunu artıran bitkilere dikkat çeken Dr. Demiroğlu, akçaağaç, sedir, kavak, meşe, çam, bazı çimler ve Timothy otunun daha alerjik etkiler yarattığını belirtti. Elma, kaktüs, kiraz, yıldız çiçeği, papatya, sardunya, amber çiçeği, süsen, aslanağzı ve lale gibi bitkilerin ise daha az alerjik olduğunu söyledi. “Evlerin etrafında alerjik olduğu bilinen ağaçları dikmekten kaçının, mevcutsa temasınızı sınırlayın” uyarısında bulundu.

Günlük hayatta alınacak önlemler

Polenlerden korunmak için önerilerde bulunan Demiroğlu, şunları sıraladı:

Polen yoğunluğunun arttığı sabah (05.00–10.00) ve akşam saatlerinde dışarı çıkmayın.

Maske ve güneş gözlüğü kullanın.

Eve dönüşte duş alın, kıyafetlerinizi değiştirin.

Tüylü halı, battaniye ve evcil hayvan gibi polen tutabilecek unsurlardan uzak durun.

Kapı ve pencereleri kapalı tutun, HEPA filtreli klima veya hava temizleyici tercih edin.

Giysilerinizi açık havada kurutmayın.

Araç içinde camları kapalı tutun, polen filtresi olan araçları tercih edin.

Tatilleri polen yoğunluğunun az olduğu deniz kenarı bölgelerde planlayın.

“Alerjiyi hafife almayın”

Polen alerjisinin basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Demiroğlu, “Alerjik hastalıklar yaşam kalitesini düşürür, önlem alınmazsa astım gibi ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir. Şikâyetler devam ederse mutlaka hekime başvurulmalıdır” dedi.