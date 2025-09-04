Son Mühür /Merve Turan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi’nin her ayın ilk Salı günü düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Etkinliği’ne katıldı. Etkinlikte sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Eşki, Bornova’nın İzmir’in sanayi yükünü sırtlayan öncü bir ilçe olduğunu vurguladı.

“Bornova sanayileriyle güçlü”

Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın İzmir’in ekonomik yükünü büyük ölçüde omuzladığını belirterek, “Bornova, İzmir’de sanayi ve ticaretin en yoğun yaşandığı ilçelerden biridir. İlçemizde 17 sanayi sitesi, tüm araçların giriş yapabildiği bir nakliyeciler sitesi, Türkiye çapında satış yapan bir ayakkabıcılar sitesi ve büyük üretim kapasitesine sahip sanayi tesisleri bulunuyor. Sanayi, esnaf ve kamu iş birliği ile kentimizi daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, bu güçlü ekonominin önündeki engelleri kaldırmak. Bornova bir sanayi kenti; sanayiyle güzel, sanayileriyle güçlü. İş birliğimizin ve dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

“Birlik ve beraberlik soframızı zenginleştirir”

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Soframızın zenginliği yediğimizden içtiğimizden değil, birlik ve beraberliğimizdendir. Esnaf olmanın en zor dönemlerinden geçiyoruz. Ülke ekonomisindeki dalgalanmalar ve ara eleman sıkıntısı hepimizi zorluyor. Ancak birlikte hareket ederek bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Vatanını seven işini en iyi şekilde yapandır.’ Biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.