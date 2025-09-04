3.Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da, yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun değerlendirmesi sonucu altyapıdan yetişen 5 futbolcu A takım kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Sani Gerçek (19), sol bek İbrahim Kıravi (20), orta saha Kadir Can Güre (18), orta saha Davut Yusuf Özçelik (18) ve sağ bek Anıl Serhan Öztürk (20), teknik heyetin raporuna göre üst takımda yer alamadı.

Gelecek planları belirsiz

Geçen sezon Nazillispor’a kiralanan Davut Yusuf Özçelik’in, aynı ligde mücadele eden Alanya 1221 ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. U19 takımında geçtiğimiz sezon 12 gol atan Sani Gerçek’in ise altyapıya dönmek istemediği ve amatör lisansla mücadele ettiği Altay’a veda edebileceği öne sürüldü. Yaş sınırlaması nedeniyle altyapıda forma giyemeyecek olan İbrahim Kıravi ve Anıl Serhan Öztürk’ün de takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor.

Altyapıdan yükselen oyuncuların rotası

İzmir temsilcisinde daha önce Süper Lig kulüplerinin takibindeki Osman Utkan Gülalan da A takımdan altyapıya dönmüştü. Altay’da bu gelişmeler, genç oyuncuların kariyer planlamalarında önemli değişiklikler olabileceğine işaret ediyor.