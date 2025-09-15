Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in deprem riskini detaylandırmak amacıyla başlatılan mikrobölgeleme çalışmaları, Bornova ilçesi için tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu kapsamlı proje, bölgenin zemin yapısını ve olası bir depreme karşı göstereceği tepkileri belirlemeyi hedefliyor. Çalışmalarla, 7 bin hektarlık geniş bir alanda Bornova'nın yeraltı haritası santim santim ortaya çıkarıldı. Proje kapsamında, toplam derinliği 40 kilometreyi bulan 1.375 sondaj kuyusu açıldı.

Titiz laboratuvar incelemeleri sonuçlandı

Sahadan alınan zemin ve kaya numuneleri, Egeşehir Laboratuvarı'nda uzman ekiplerce titizlikle analiz edildi. Bu laboratuvar aşamasında, 22 bin zemin mekaniği ve 10 bin kaya mekaniği deneyi olmak üzere toplamda yaklaşık 32 bin deney gerçekleştirildi. Bu deneyler sayesinde, Bornova'nın zemininin ve kayaçlarının fiziksel, statik ve dinamik koşullar altındaki davranışları bilimsel olarak tespit edildi. Elde edilen veriler, bölgenin depreme karşı hassasiyetini net bir şekilde ortaya koyacak.

Gelecek planlamalarına ışık tutacak veriler

Mikrobölgeleme etütlerinden elde edilen bu bilimsel veriler, ilçedeki zeminlerin ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılmasına olanak tanıyacak. Bu bilgiler, doğrudan imar planlarını etkileyecek ve deprem riskini azaltmaya yönelik projelerin temelini oluşturacak. Raporlar, kentsel dönüşüm ve imar planlamaları için kritik öneme sahip olacak. Ayrıca, bu çalışma, İzmir'in Deprem Master Planı'na da değerli katkılar sunacak. Kentin gelecekteki yapılaşmasında ve olası afetlere karşı hazırlık süreçlerinde bu veriler yol gösterici olacak. Proje, İzmir'in depreme dayanıklı bir şehir olma hedefine ulaşmasında atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.