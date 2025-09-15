Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan sokaklar tamamen asfaltlanırken, zemini bozulan ve çukur oluşan yollar da yama çalışmalarıyla kullanıma elverişli hale getiriliyor. Böylece hem güvenli hem de estetik bir sokak yapısı sağlanıyor.

Akarcalı Mahallesi’nde okul yolu yenilendi

Son çalışmalardan biri Akarcalı Mahallesi 1088 Sokak’ta yapıldı. Baştan sona kazılarak özenle asfaltlanan sokak, Yeşiltepe İlkokulu’nun girişinde yer aldığı için özellikle önem taşıyordu. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi tamamlanan çalışmalarla öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmaları sağlandı. Ayrıca Hatay bölgesindeki 299 Sokak ile 231 Sokak da tamamen kazılıp yeniden asfaltlandı.

Ekipler sahada

Konak Belediyesi ekipleri yalnızca planlı asfaltlama çalışmalarını değil, denetimler sırasında tespit edilen bozulmuş yolları da onarıyor. Küçük çukurlar, yaya ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için yama yöntemiyle kapatılarak yol seviyesiyle eşitleniyor.