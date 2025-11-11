İzmir’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Foça ilçesinde hayatı felç etti. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini bir anda artıran yağmur, kısa sürede taşkınlara neden oldu. Rögarlar ve dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Deniz rengi kırmızıya döndü

Derelerden ve caddelerden gelen sel suları sürüklediği çamurla birlikte denize aktı. Sahil boyunca denizin rengi kırmızıya dönerken, vatandaşlar yaşanan manzarayı endişeyle izledi. İlçe sakinleri, Foça Belediyesi’nin zamanında tedbir almamasına tepki gösterdi.

Vatandaşlar tepki gösterdi: “Tedbir alınmadı”

Kent sakinleri, sağanak öncesinde defalarca uyarı yapılmasına rağmen altyapıda gerekli önlemlerin alınmadığını ve mazgalların temizlenmediğini savundu. Yağmurun şiddetlenmesiyle bölgenin kısa sürede suya teslim olduğu ifade edildi.

“Leğen gibi doldu, havuz gibi taştı”

Foça’da yaşayan Ufuk Çelik, son 20 gün içinde ikinci kez aynı felaketi yaşadığını vurgulayarak yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah yarım saat yağış oldu, ardından sel gelmeye başladı. Derelerin ve menfezlerin küçük olması sorunu artırdı. Çamlık Sokak denize 37 metre yakın olmasına rağmen adeta havuz gibi doldu. Bütün evlere su girdi.”

Çelik, beyaz eşyaların, halıların ve mobilyaların zarar gördüğünü belirterek mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Ayrıca arabasının sel sularına kapılarak denize doğru sürüklendiğini, son anda durduğunu ifade etti.

“Kendi imkanlarımızla mazgalları açıyoruz”

Her yağmurda mazgalların tıkandığını söyleyen Serkan Seran, ilçede altyapının artık ihtiyacı karşılamadığını belirtti:

“Biz kendi çabalarımızla mazgalları açmaya çalıştık ama gücümüz yettiği kadar. Dükkanımızı su bastı, diğer dükkanları da su bastı. Çok zararımız oldu.”

Seran, yangınlar sonrası ormancıların kestiği ağaçları dere yatağında tomruk halinde bırakmasının da sel riskini artırdığını belirtti.

“Sert yağmur başlayınca dere tıkandı ve su buralara geldi. Mevcut sistem yetersiz kalıyor. Bu sene çok fazla yağmur yağdı, bu kadar sertini ilk defa görüyoruz.”

“Bir an önce altyapı güçlendirilmeli”

Foça’da yaşanan son iki büyük taşkın, ilçede altyapı sorunlarının acilen ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Bölge sakinleri, mazgalların temizlenmesi, dere yataklarının genişletilmesi ve yağmur suyu drenaj sisteminin güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulundu.