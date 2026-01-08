İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir mesleki eğitim merkezinde, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan bir şahsın, ders saatlerinde öğrencileri okuldan gizlice çıkararak kendi özel işlerinde çalıştırdığı iddiası büyük bir infiale yol açtı. 16 yaşındaki 6 kız öğrencinin, eğitim görmeleri gereken saatlerde bir öğretmenin ev taşıma ve temizlik işlerine alet edildiği öne sürülürken, olayla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir idari tahkikat başlatıldı.

Okuldan gizlice çıkarılıp ev taşıttırıldılar

4 Kasım 2025 tarihinde meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaların odak noktasındaki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.’nin, yaşları 16 olan Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli kız öğrencileri hedef aldığı savunuluyor. Velilerin ve okul yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürülen bu olayda, öğrencilerin güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen kör bir noktadan özel bir araca bindirildikleri iddia ediliyor. Öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü belirtilen öğrencilerin; gün boyunca derslerde olmaları gerekirken koli taşıma, eşya yerleştirme ve kapsamlı ev temizliği gibi ağır işlerde çalıştırıldıkları şikayet dilekçelerine yansıdı.

Dönüş yolunda büyük ihmal iddiası

Skandalın boyutları sadece öğrencilerin çalıştırılmasıyla sınırlı kalmadı. Mağdur edildiklerini belirten öğrencilerin beyanlarına ve velilerin iddialarına göre, gün boyu ev işlerinde yorulan çocuklara herhangi bir yiyecek ikram edilmediği gibi, ulaşım konusunda da hiçbir destek sağlanmadı. İşlerin tamamlanmasının ardından Bayraklı TOKİ bölgesinde bırakılan öğrencilerin, Şehir Hastanesi istikametine kadar yaya olarak yürümek zorunda kaldıkları ve sonrasında kendi kısıtlı imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine ulaşabildikleri ifade edildi. Eğitim haklarının gasbedildiğini savunan aileler, çocuklarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak istismar edildiğini dile getirdi.

Kanıt dosyasındaki şok görüntüler

Olayın idari makamlara taşınmasının ardından sunulan deliller, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen soruşturma dosyasında, öğretmenin evinde çekildiği öne sürülen çarpıcı fotoğraflar yer aldı. Dosyaya giren bu görüntülerde, reşit olmayan öğrencilerin bulunduğu çalışma ortamında açık alkol şişelerinin ve sigara paketlerinin yer aldığı görüldü. Veliler, çocuklarının güvenliğinin hiçe sayıldığını ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu’nun açıkça ihlal edildiğini belirterek, öğretmenin meslekten menedilmesi dahil en ağır yaptırımların uygulanmasını talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma düğmesine bastı

Yaşanan bu sarsıcı olay sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vakit kaybetmeden yasal süreci başlattı. Ailelerin şikayetlerini ve sunulan delilleri titizlikle incelemeye alan müdürlük, öğretmen D.T. hakkında idari soruşturma açılması talimatını verdi. Müfettişlerin konuyla ilgili hem öğrencilerin hem de okul yönetiminin ifadelerine başvuracağı öğrenilirken, soruşturmanın seyrine göre adli sürecin de derinleşmesi bekleniyor. Kamuoyu, geleceğin teminatı olan çocukların okul sıralarında olması gereken vakitte, bir eğitimci tarafından işçi gibi kullanılmasına yönelik çıkacak nihai kararı bekliyor.