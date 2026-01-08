Son Mühür/ Emine Kulak- Çiğli Belediyesi’nin Ocak Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleşti. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız idaresinde gerçekleşen toplantıda daha önce komisyonlara havale edilen gündem maddeleri ele alındı.

Köyiçi mahallesine Pazar yeri yapılacak

Meclis gündeminde ilk olarak Köyiçi Mahallesi’nde pazaryeri yapılmasına ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Meclis üyelerinin oylarıyla karar oy birliği ile kabul edildi.

AK Partili Kaner: Köyiçi pazaryerinin imarı çözülünceye kadar geçici

Yaptığı konuşmada sahada vatandaşlardan gelen sorunları meclis gündemine taşıdıklarını belirterek, bu taleplerin değerlendirilip hayata geçirilmesinin meclisin ortak başarısı olduğunu vurgulayan AK Parti Grupbaşkanvekili Özgür Kaner, “ Sahada bize iletilen problemleri meclise taşıyoruz. Bunun kabul edilmesi ve yapılması meclisin bir başarısıdır. Bu nedenle CHP’den, AK Parti’den, sosyal medya üzerinden talep gelebilir. Bunu düzeltmek anlamında söz aldım ve emeği geçen müdürlük, komisyon arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz güncel sorunlarla ilgilenirken halktan gelen sorunun da hayata geçmesini isteriz. İmar sorunun çözülmesi noktasında da Köyiçi pazaryerinin imarı çözülünceye kadar geçici bir şekilde halkın ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz” dedi.

Harmandalı’ya cami yapılmasına ret

Harmandalı Mahallesi’nde ibadet alanı oluşturulmasına ilişkin gündem maddesi ise meclis oturumunda üyelerin oyları neticesinde oy çokluğu ile reddedildi. İlerleyen aylarda tekrar gündeme alınması noktasında çalışmalar yapılacağı belirtildi.

“Büyükşehir’e yazı yazıldı, tekrar gündeme alınacak”

Konu hakkında bilgi veren belediye bürokratı, cami konusunun tekrar gündeme getirileceğini, Büyükşehir’e yazının yazıldığını ve bunun sonucunda kurum ve kuruluşlarla görüşmenin devam ettiğini söyledi.

AK Partili Özgen: Büyükşehir’in yazısı bizim için yok hükmünde

Belediye bürokratının verdiği bilgiler doğrultusunda İzBB’nin ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerinin devam ettiğini belirten yazının kendisi için yok hükmünde olduğunu ifade eden AK Partili Meclis Üyesi Sezgin Özgen, “Bu planlar bizim için yok hükmünde. Bizim talebimizin üzerinden çok süre geçmesine rağmen bize kurum görüşmelerinin devam ettiği yönünde yazı geliyor. Kabul edilebilir değil” dedi.

Büyükşehir ile iş birliği protokolü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanması planlanan sosyal yardım verilerinin paylaşımı ve ortak takibine yönelik iş birliği protokolü için Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verilmesi konusu da görüşülen maddeler arasında bulundu.

Kredi kullanımı için yetki verilmesi

İlçe sınırları içerisinde yapılan hizmetler için ihtiyaç duyulan kredinin kullanılması için Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yetkili kılınması ile ilgili komisyonlarına havale edilen rapor oy çokluğu ile bugünkü meclis oturumuna geldi. AK Partili Meclis Üyeleri’nin ret, CHP’li meclis üyelerinin evet oylarıyla rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Partili Kaner: Gelenekleşmiş bir kredi kullanımı

Borçlarda düzelme imare görünceye kadar kredi hakkında ret oyu vereceklerini söyleyen AK Parti Grupbaşkanvekili Özgür Kaner, “Klasik olarak gelenekleşmiş kredi kullanımı. Allah, bu meclis döneminde kredi kullanımında kurtartsın diye dua ediyorum. Şirket yönetimlerinin şeffaf olmamasından, milletvekilinin şoförünün burada çalışmış olmasından dolayı, yönetimden kaynaklı rejimler ve vergi, SGK borcu nedeniyle biz düzelme hakkında imare görünceye kadar kredi yetkisine ret vereceğiz” dedi.

Belediyeye ait taşınmaz satışına ilişkin kararın iptali

Mülkiyeti belediyeye ait olan 22169 ada 1 parselde, kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında belediyenin hissesine düşen bağımsız bölümlerin satışına ilişkin 03.10.2024 tarihli ve 87 sayılı Meclis Kararının iptali hususunda Hukuk Komisyonuna havale edilen önergeye ilişkin komisyon raporu, bugünkü meclis oturumunda meclis üyelerinin oy çokluğu ile gündeme alınmış olup, mecliste yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Kooperatif ile sözleşmenin feshine AK Parti’den ret, CHP’den onay

Belediye ile Çamlıkent Yapı Kooperatifi arasında 1998 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümüne yönelik yolların araştırılması, gerekli görüşme ve değerlendirmelerin yapılması ve sürecin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verilmesine ilişkin önerge, ilgili komisyona havale edilmişti. Komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edilerek Meclis gündemine getirilmiş ve Mecliste görüşülerek AK Partili Meclis Üyelerinin ‘ret’, CHP Meclis Üyelerinin ‘evet’ oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Partili Kaner: Ben ve cumhur ittifakı üyesi arkadaşlarım buna ortak olmayacağız

1998 yılından beri süregelen Çiğli Belediyesi ile sözleşmesi bulunan Çamlıkent Yapı Kooperatifi’nin sözleşmesinin fesh edilmesi ile ilgili birinci oturumda verilen önerge ilgili komisyonlara havale edilmişti. Komisyonlardan oy çokluğu ile gelen rapora ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, “28 yıldır dava açmamışız. Mahkemeler çok uzun sürer, mahkemeye gitmeyelim kendi aramızda çözelim gibi ifadeler kullanılmış. Hep bir uzlaşma kültürü ile gidilmiş. Yıllarca süre verilmesi halinde belediyenin arazisine çökülmüş. Belediye bir kamu kurumu ve bir denetim altındayız. Göreve geldiğiniz dönemde hukuki anlamda çaba göstermediğiniz nedeniyle görevi ihale ettiğiniz şeklinde bir kanaatteyim. Suçlama değil kanaat. Dava açılmış ama bu bizim sorunlarımızı karşılayacak mı? Mahkeme kararı ile bir tespit yaptık ve gerçekleşme olasılığı sıfır dediler. Arsa sahiplerinin hakkını vermeden bina inşa eden kooperatifçilerin hakkımıza çökmüş olduğunu düşünüyorum. Kooperatifçilerin arsa sahiplerine hakkınızı diğer parsellerde vereyim demiş. Ama üzerinden 28 yıl geçmiş. Satıştan vazgeçelim dedik ama bu ciddi bir soruşturma konusu. İhmal ettiğiniz düşüncesiyle ben ve diğer arkadaşlarımızın bunlara ortak olmak istemediğimizi söylemek istiyoruz. Bu karar hakkında meclis bittikten sonra hukuki önlemlerimizi alacağız” diye konuştu.

Başkan Yıldız: Niyet okumayı ortaya koyabiliyor

Kooperatif sürecine dair müfettiş raporlarında ağır ithamların yer aldığını ve niyet okumanın açıkça ortaya konabildiğini ifade eden Başkan Yıldız, “Anlattıklarının istisnai dışında kayıtlara geçsin ki imzamı atarım. CHP yada AK Parti olarak değil. Burada hiçbir meclis üyelerinin kendi kendine verdiği kararı konuşmuyoruz. Bu konu hakkında 28 yıl geçti. Bu dönemki tüm meclis üyeleri adına söylemek isterim ki buraya gelen müfettişin bir suçlama üzerinde ağır bir ithamla karşılaşıldı. Niyet okumayı açıkça ortaya koyabiliyor” dedi.

“Kooperatif üzerinden soruşturma açılır mı gibi bir çaba olduğunu yorumladım”

İnşaat sözleşmelerinde iyileştirmeler yapılacağını ve olası aksaklıklara karşı teminat önlemleri alınacağını açıklayan Başkan Yıldız, “Kooperatif üzerinden soruşturma açılır mı gibi bir çaba olduğunu yorumladım. 385 adet ev yapılmış. Ev sahiplerinin bu kışa ayında o evlerine halel gelmemesi adına ve Çiğli Belediyesi’nin geçmişten gelen ve hukuk çerçevesinde kalabilecek, şeffaf, açıkça olacak. Sosyal medya şakrabanlığı dönüyor. Açık, şeffaflık adına kamuoyunun içinde olacağı bir sulh yaptık. Kooperatif üyeleri geldi. Çözüm önerilerini geliştirdik. 63 kişinin yargılandığı dava olduğu için bu süreci meclise getirdik. Çözüme bağlama aşamasında siz de bilin diye getirdik. 2 ayda bir denetleyeceğiz. İnşaat teknik sözleşmesini iyileştireceğiz. Olur da bu inşaat tamamlanamazsa 80 dairenin karşılığını kesin ve süresizlik teminat mektubu isteriz. Bunlar olursa meclise getirir bu aşamaya getirdim sizden yetki alacağım diyeceğiz. Bu konu hakkı üzerinden siyasi olarak tepinmekten kurtulmuş olacağız. 63 kişinin yargılandığı davayı takip ediyoruz. Umarım kimse ceza almaz. 1 milyar TL’nin üzerinde gelirimiz var. 15 metrekare inşaat hakkımızı arttıracağız” dedi.

AK Partili Kaner: Sosyal medyadan şikayet ediyorsunuz ama hala…

En büyük karar mercii olarak meclisin rolünü hatırlatan AK Parti Grupbaşkanvekili Özgür Kaner, “Bu şeffaflığı keşke başta gösterseydiniz. Belediyenin en büyük kararı meclistir. Belediye başkanı 7. Katta gün içinde defalarca görüşme yapıyor. Belediye başkanının görüşme özgürlüğü var. Belli prensiplerle söz verebilir. O sözü meclise de getirebilir, bürokratlara da emir verebilir. Sosyal medyadan şikayet ediyorsunuz ama hala canlı yayından meclisi yayın yapmıyoruz” şeklinde konuştu.

CHP GRUBU OLARAK HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Başkan Yıldız ise, “Tüm Çiğli halkına şunu anlatacağız. Burada kimsenin mağdur olmaması için ve belediyenin geçmişten gelen haklarını kazanmak için CHP grubu olarak tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Başka gündem yaratılmaması için özellikle Yaka Kent’te oturan insanlarımız gelirse tek tek anlatacağız” dedi.

CHP'li Koç: Kurnazlık

CHP’li Meclis Üyesi Alev Koç ise, “Siz yanlış bilgilerin içine çok az doğru bilgi eklediğinizde o bilgiyi doğru hale getirmek bu kurnazlıktır. Bir satış kararıyla ilgili yetki aldık. AK Partili arkadaşlar satışa izin vermiyoruz dedi. Biz kaldırma kararı verdik ama katılım görmedik. Ben satış yetkisini alırken titiz ve doğru ilerleyememe ihtimaline binaen suistimal edilmemesi için kaldırılmasını bekledik. O alanda 18 uygulaması var. Kooperatifte yanlış temelden kaynaklı yargıya intikal etmiş bir konu üzerine inşaatın mühürlenmesi söz konusuydu. 3 yıllık kayıp orada. Arsaya çökülmüş dediler, SGK çöktü o zaman. Oybirliği ile SGK hacizleriyle ilgili siyaset üstü dedik. 30 yıllık meseleden kaçarak mı kurtulsaydık? Biz hat karşılığı sözleşmede taraf sıfatıyla oturuyoruz. Bugün bir olumlu adım atıldı mı evet. Biz sorundan kaçmıyoruz. Buradaki çabaya destek olunmalı. Mahkemelerden kaçıyorsunuz diyorlar. Biz bir an önce çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Tutarlılık arıyorum. Yine azıcık doğru ekleyince yanlış yanlış olmaktan çıkmıyor. Fesih davası 30 yıl sürer. Yolun sonu fesihse de hiç tereddütsüz fesih olacak. Kamu zararı ile ilgili dava açtık. Hızlı çözümü de aradık” dedi.