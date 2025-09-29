Son Mühür- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan çöp transfer merkezinde dün gece çıkan yangın, saatler süren müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı. Yoğun duman ve kötü kokular, bölgede yaşayan vatandaşların sağlığını tehdit ederken, olay AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Parti’den belediyelere görev çağrısı

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemalpaşa Belediyesi’ni göreve davet etti. Başkan Yaşar, yaşanan olayın halk sağlığını riske atan bir yönetim zafiyeti olduğuna dikkat çekti.

“Yönetim zafiyeti ve çevre sorunu”

Başkan Yaşar açıklamasında, “Dün gece saatlerinde ilçemizdeki çöp transfer merkezinde çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kronik yönetim sorunlarını ve çevre konularındaki ihmalkar yaklaşımını ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Yangının gece yarısı başladığını belirten Yaşar, yaklaşık beş saat süren müdahale süresince Kemalpaşalıların yoğun duman ve kötü koku nedeniyle ciddi rahatsızlık yaşadığını kaydetti.

İzmir’de atık yönetimi sorunları gün yüzüne çıktı

Yaşar, İzmir genelinde atık yönetimi konusundaki eksikliklerin uzun süredir devam ettiğini vurguladı: “Kent merkezi ve birçok ilçede yaşanan çevre kirliliği ve yetersiz hizmetler, doğrudan vatandaşlarımızı etkiliyor. Kemalpaşa’daki yangın, bu sorumsuzluğun en çarpıcı örneklerinden biridir.”

Belediyelere sorumluluk hatırlatması

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Kemalpaşa Belediyesi’nin sorumluluklarını hatırlattı. Başkan Yaşar, “Yangının çıktığı alan Büyükşehir Belediyesi’nin yetki sınırlarında olsa da, bu Kemalpaşa Belediyesi’nin görevden kaçabileceği anlamına gelmez. Yetki bahanesiyle sorumluluk devretmek, vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğiyle alay etmektir” dedi.

İhmalin takibi ve önlemler

AK Parti İlçe Başkanlığı, olayın tüm boyutlarının takipçisi olacaklarını, ihmali bulunan yetkililerin hesap vermesi gerektiğini açıkladı. Başkan Yaşar, “Kemalpaşa’nın temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe olması önceliğimizdir. Bu doğrultuda şeffaf, çözüm odaklı ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.