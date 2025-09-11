İzmir'in ilçelerinden Bornova, Işıkkent'te bulunan bir tır garajında yaşanan olayla sarsıldı. Öğleden sonra saat 14.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, park halindeki bir tır ile boş bir dorseyi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Bu talihsiz olayda, araç sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların büyük çabalarıyla daha fazla aracın zarar görmesi engellendi. Yangının ardından yapılan incelemelerde, bir tırın içerisinde bulunan 32 bin TL ve 180 euro nakit paranın da alevler arasında kaybolduğu anlaşıldı.

Alevlerin ortasında servet yandı

Yangın, garajda park halindeki bir dorseyi sardıktan sonra hızla yanında bulunan tıra sıçradı. Alevler büyüdükçe art arda patlamalar meydana gelmesi, çevrede paniğe neden oldu. Olayı fark eden duyarlı vatandaşlar, yangının sıçrama riskine karşı çevredeki diğer araçları hızla güvenli bölgelere çekti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına etkin bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Maddi hasar tespit çalışmaları sırasında, yanan tırın içinde emanet olarak saklanan 32 bin TL ve 180 euro paranın da küle döndüğü ortaya çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"Gözümün önünde bir servet yanıyordu"

Tırının yandığını haber alınca büyük bir şok yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Kızılkan, "Arkadaşlar aradığında ilk başta şaka zannettim," diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Aracının yandığını görünce donup kaldığını belirten Kızılkan, "Gözümün önünde bir servet yanıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz," ifadeleriyle hislerini anlattı. Aracının maddi değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğunu belirten Kızılkan, içeride bulunan emanet paraların da yanmasıyla acısının katlandığını söyledi. Paranın bir arkadaşının emaneti olduğunu ve başka birine vermek için araçta beklettiğini belirten Kızılkan, "Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun," diyerek metanetini korudu.

Komşular söndürmeye çalıştı

Yangın esnasında yakın bir kahvede çay içmekte olan nakliyeci Kemal Yayla (59) ise, bekçinin kendisini arayarak "Arabalarınız yanıyor" diye haber verdiğini aktardı. Kendi aracını ve hemen yanındaki köylüsüne ait aracı alevlerin arasından zorlukla kurtardıklarını belirten Yayla, "Geldiğimizde burası alevler içindeydi," dedi. Yangının bir konteynerde meydana gelen patlamayla başladığını düşündüklerini söyleyen Yayla, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle büyük bir faciadan dönüldüğünü ifade etti. Oto tamircisi Halil Tuncer (52) de yangının yoğun bir dumanla birlikte çıktığını ancak can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yangının daha fazla alana yayılmasının önüne geçildiği bildirildi.