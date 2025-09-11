Son Mühür/Merve Turan- Gazeteci Başak Atilla, Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İEF renkliydi ama kalabalığı özledik...

Başak Atilla, İzmir Enternasyonel Fuarı'nın güzel geçtiğini, Çim konserleri renkli olduğunu ama gazetecileri zorladıkşarını belirtti. "Üç şarkı çekilmesine izin verildi ama şarkıcıların yaptığı önemli açıklamaları kaçırdık. Derya Uluğ kadın cinayetleri ile ilgili bir klip hazırlamış onu göremedik maalesef... Daha kalabalık olmalıydı."

12 gün eğlenceye doyuldu...

"Önceki yıllara göre kalabalık değildi. Yıldız Tilbe konserine ilgi çoktu. O gün adım atmakta zorlandı. Lunapark'ı sordular. Başkan Tugay açıklama yaptı ama Ege Güneşi ve korku tüneli sembolik olarak kalabilirdi. O alana kurulan yeme içme alanı çok güzeldi. Dumansız bir fuar yaşadık. Konserlerde vatandaş canlı yayın yaparken gazetelere izin verilmemesi garipti. Tepki olarak gitmedim konserlere... Bu konu ile ilgili İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu çok ilgi gösterdi.

Bu sene biraz daha düzgün dürüst. Ama daha çok aktivite olmalı, ticari kısmı geliştirilmeli... Biz yetişmek için koştururduk. Açıkhavada stand-up gösterileri güzeldi. Son iki gün yaşanan hain saldırı nedeniyle etkinlikler iptal oldu. Göl Gazinosu çok güzel olmuş. Seneye Ada Gazinosu da açılacak. Atlas Pavyonunda sergiler açık.

Göl Gazinosunda da Gastronomi Müzesi ön sergisi vardı ama arkası boştu. Keşke sanatçılarım afişleri olsaydı. Söyleşiler olsaydı. 95.İEF'ye dair bir umut ışığı belirdi. Seneye daha renkli bir fuar olacağına inanıyorum. Basmane girişi kapısından ambalajlı gıda stantları başlamalı... Basmane'den ilk girenler fuar boş dedi. Seneye 13 gün olacak inşallah Başkan Tugay yapar. Gelen sanatçılarla röportaj imkanları da sağlanmalı..."

İzmir'de magazin...

"İzmir'de Magazin, yazın Çeşme'de yoğun yaşanıyor. Sanatçılar Çeşme'de tatil yapıyorlar. Bu yıl Çeşme'de çok keyifli değildi. Oteller bol kaldı. Kışın tiyatro, söyleşiler, konserler ve sergiler başlıyor."

Gazetecilik kutsal bir görev...

Magazinde İzmir sayfası ile instagramda Magazin haberlerini yayınladığını ifade eden Başak Atilla mesleğini severek yaptığını gençlerin çalışması gerektiğini, gazeteciliğin sürekli öğrenilen, egoyu kabul etmeyen, saygılı bir meslek belirtti.

İzmir'de çöp sorunu bitmiyor..

Herkes İzmir'de yaşamak isterken İzmir'de sorunlar büyüyor diyen Atilla şöyle devam etti.

"Ünlüler İzmir'de yaşamaya başladı. Nazan- Ercan Kesal çifti Urladamı kurdu. Işın Karaca da Urla'da... Ancak İzmir'de sorunlar çoğalıyor. Cemil Tugay başkanımızı seviyoruz. Şu çöp sorunu çözülmeli. Üç gündür evimin önündeki çöp toplanmadı. Nilüfer Hanıma sesleniyor. Buca ve Konak'ta sorun büyük... Olacak iş değil. İzmir çöpü ile konuşuluyor. Üçyol'da da yol daraltılmış. Sorun bitmiyor. Hastalık yaşamadan çözülmeli... Bizim üstümüze düşeni bir görev varsa biz de yapalım. Vatandaş haber yap diye baskı yapıyor. Yapıyorum ama ben tiksiniyorum. Dağ gibi çöpler... Ben fuar haberi yapıyorum. Altında çöp yorumları... "

Radyo günleri...

Radyoculuğu çok sevdiğini ve mikrofonu özlediğini belirterek, 90'lı yıllarda insanlar birbirine daha saygılı olduğunu söyledi.