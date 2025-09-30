İzmir’in Bornova ilçesinde demir atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın Gürpınar Mahallesi’nde çıktı

Olay, saat 18.30 sıralarında Bornova’ya bağlı Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Demir atölyesi olarak kullanılan iş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

8 araç ve çok sayıda personel sevk edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine 8 araç ve çok sayıda personel ile olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Çevredeki iş yerlerine sıçraması önlenildi

Yangının etkisiyle atölyeden yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması engellendi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, olası bir yeniden alevlenme riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.