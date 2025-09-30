Manisa’nın Çıkrıkçı köyü, İzmir’e sadece 40 dakika mesafede bulunuyor. Sessizlik arayanların uğrak noktası olan köy, kadınların kurduğu Kasabai Kooperatifi sayesinde doğal lezzetlerle öne çıkıyor. Köyde sunulan serpme kahvaltılar ve el emeğiyle hazırlanan ürünler, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Kadın Emeğiyle Yükselen Kooperatif

Çıkrıkçı köyünde kurulan Kasabai Kooperatifi, kadınların üretime katılımını destekleyen önemli bir girişim. Kooperatif mutfağında tüm yemekler doğal ürünlerle hazırlanıyor. Gözleme, menemen, mıhlama ve ev yapımı limonata gibi seçenekler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Fiyatlar ise serpme kahvaltı için 350 TL, gözleme için 100 TL, içeceklerde ise çay 10 TL’den başlıyor. Sabah 08.30’dan gece yarısına kadar hizmet veren kooperatif, akşam yemeklerinde de rezervasyonla özel menüler sunuyor.

Tarihi Dokusuyla Öne Çıkıyor

Lezzetlerin yanı sıra köyün tarihi yapıları da dikkat çekiyor. Karacaali Deresi üzerinde bulunan Cami Yanı Kemerli Köprü, Osmanlı döneminden günümüze uzanan 150 yıllık geçmişiyle köyün simgelerinden biri. Taş örgüsü ve kireç-kum harcıyla yapılan köprü, hem ulaşım hem de su iletimi amacıyla kullanılmış. Bugün hâlâ ayakta olan köprü, 6 metre yüksekliği ve 15 metrelik açıklığıyla mimari açıdan da ilgi çekiyor.

Hafta Sonu İçin Alternatif Rota

Çıkrıkçı köyü, hem doğal kahvaltıları hem de tarihi dokusuyla hafta sonu için alternatif bir rota arayanlara hitap ediyor. İzmir ve Manisa’ya yakınlığı sayesinde kolay ulaşılabilen köy, sakinlik ve huzur arayanların uğrak noktası olmaya devam ediyor.