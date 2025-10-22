Son Mühür/ Osman Günden - TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek kent gündemi, basın sektörü ve kentin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kent gündemi ve basın üzerine görüş alışverişi

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ve 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer ev sahipliği yaptı. Kent gündemi, basın sektöründe yaşanan gelişmeler ile siyasal, ekonomik ve çevresel konuların ele alındığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“Kentin sağlıklı gelişimi doğru bilgiyle mümkündür”

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, İzmir’in geleceğini ilgilendiren her konuda meslek odaları ile basının ortak bilinçle hareket etmesinin önemine dikkat çekti. “Kentin sağlıklı gelişimi sadece planlama ve mimarlıkla değil, doğru bilginin topluma ulaşmasıyla mümkündür. Bu anlamda İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarını yakından takip ediyor, basın emekçilerine olan desteğimizi her fırsatta vurguluyoruz.”

“Kent kimliğine sahip çıkan kurumlarla bir arada olmak değerli”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise basın ile meslek odaları arasındaki dayanışmanın önemine değindi “Mimarlar Odası gibi kentin kimliğine sahip çıkan kurumlarla bir araya gelmek bizler için her zaman değerli. İzmir’in geleceğini konuşmak, ortak aklı büyütmek hepimizin sorumluluğu.”

Program televizyon yayınıyla devam etti

Ziyaretin ardından Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, Dokuz Eylül TV’nin “Yazı İşleri” programına konuk olarak kent ve mimarlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.