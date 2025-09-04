İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı ve kaza ihbarı kısa sürede polis ile sağlık ekiplerine ulaştı.

Otomobil sürücüsü T.Ö. (32) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen araç, aynı cadde üzerinde seyreden 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü Servet Kızılca ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Kızılca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme ve ilk müdahale

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak caddeyi kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit ettikten sonra gerekli kayıtları tuttu ve cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Polis, kazanın meydana geliş nedenini detaylı şekilde araştırmak üzere bölgedeki görgü tanıklarından ve çevredeki güvenlik kameralarından bilgi toplamaya başladı.

Soruşturma başlatıldı

Otomobil sürücüsü T.Ö., kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi alınırken, kaza anına ilişkin görüntü ve deliller titizlikle inceleniyor. Yetkililer, olayın trafik kuralları ihlali veya dikkatsizlik sonucu meydana gelip gelmediğinin netleşmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.