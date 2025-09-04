Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir, uluslararası ölçekte önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” başlığıyla düzenlenen B40 Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Zirvesini ağırladı.

Kentin ekonomik ve kültürel vizyonunu uluslararası boyuta taşıyan zirveye Tugay'ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları, farklı ülkelerden yerel yöneticiler, akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelerek geleceğin kent politikalarını masaya yatırıldı.

ASLAN: BU ZİRVE GELECEĞE DÖNÜK ORTAK AKIL ANLAYIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, B40 Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına katılımcıları selamladı. Zirvenin ortak aklın ürünü olduğunu vurgulayan Aslan,“ İstanbul Büyükşehir belediyesi seçilmiş Ekrem İmamoğlu adına hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu zirve geleceğe dönük ortak akıl anlayışıdır. Bu buluşma kültürün ve ekonominin birbirini nasıl beslediğini hatırlatmaktadır. Kentlerimiz hızla değişen ekonomik kitleselle karşı karşıyadır. Bu zirvenin önemi hızla değişen koşullar özellikle gençlerin kentler arası dolaşımını daha kritik seviyelere getirmektedir. Beyin dolaşımı kavramını öne çıkarmamıza nitelik kazandırıyor. Sürdürebilir kalkınma ve gelişim için yeterli imkanları yerine getirebiliyor muyuz diye sormamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin kurtarıcı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet sizden vicdanı hür nesiller ister’ demiştir. Biz de çok iyi biliyoruz ki demokrasi ekonomik gelişmenin de gerekçesidir. Şuan da aramızda olmayan bir kişi daha var. 3 defa seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Sayın Başkanımız gelişimin dinamasının demokrasi olduğunu ve ancak böyle ortaya çıkabileceğini bilmektedir. Daha 2 gün önce Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştır. Görevden alınma açıkça bir şekilde demokrasiye zarar vermiştir” dedi.

"SEÇİLMİŞLERİ GÖREVDEN ALMAK DEMOKRASİYE ZARAR VERİYOR"

B40 Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de de demokrasi mücadelesine devam ettiğini vurguladı. Demokrasi ile sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Aslan, seçilmişlerin hukuksuz bir şekilde görevden alınmasının demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.

"B40 ZİRVESİ ULUSLARARASI SAHNEDE YERİNİ ALIYOR"

Aslan, konuşmasının devamında B40 platformunun önemine değinerek şunları söyledi:

“Tam da bu anlayışla B40 Balkan Şehirleri, İstanbul’da seçilmiş başkanımız Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada B40, girişim olmanın ötesine geçerek etkili bir ağ olma yolunda hızla ilerleyen güçlü bir platforma dönüşmüştür. B40; yerel demokrasi, hak ve özgürlüklerin savunulması ve dayanışma bağlamında güçlü bir aktör olarak uluslararası sahnede yerini almaktadır.” Kentlerin demokrasinin en güçlü taşıyıcı unsurları olduğuna dikkat çeken Aslan, Balkanlar ve B40 coğrafyasında demokrasinin; sürdürülebilir kalkınmanın, yatırımcı güveninin ve toplumsal refahın da teminatı olduğunu söyledi. Demokratik kültürün yalnızca kurumlarla değil, vatandaşların katılımıyla, göçmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla güçleneceğini vurgulayan Aslan, şehirlerin demokrasiye hayat veren kritik aktörler olduğunun altını çizdi.