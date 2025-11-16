İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın ikinci katında faaliyet gösteren baskı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekledi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Binanın diğer katlarına ve çevre binalara sıçraması engellenen yangın, kısa süre içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Atölyede maddi hasar oluştu

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, baskı atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.