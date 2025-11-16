Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Güzelbahçe Belediyespor, 19. dakikada Kubilay Özer’in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından oyundan kopmayan Çeşme Belediyespor, 23. dakikada Cemal Boztepe’nin golüyle skoru 1-1 yaptı.

İlk yarının son anlarına gelindiğinde sahneye çıkan Emrecan Beşkaya, 45+2’de kaydettiği golle Güzelbahçe'yi devre arasına 2-1 üstün götürdü.

Çeşme Belediyespor ikinci yarı oyuna ağırlığını koydu

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Çeşme Belediyespor, oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. 63. dakikada bir kez daha Cemal Boztepe, fileleri havalandırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Bu golün ardından baskısını artıran Çeşme temsilcisi, 67. dakikada Doğukan Özgül’ün golüyle 3-2 öne geçti.

Cemal Boztepe’den hat-trick: Skoru 4-2’ye taşıdı

Mücadelenin 79. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Cemal Boztepe, attığı golle hat-trick yaptı ve farkı ikiye çıkararak maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Çeşme Belediyespor 5. sıraya yükseldi

Deplasmandan aldığı kritik 3 puanla Çeşme Belediyespor puanını 9’a çıkararak ligde 5. sıraya yükseldi. Güzelbahçe Belediyespor ise aldığı yenilgiyle haftayı puansız kapattı.

Sırada Alaçatı derbisi var

Çeşme Belediyespor, ligin 9. haftasında ve ilk yarının son maçında 23 Kasım Pazar günü oynanacak yerel derbide İmren Alaçatıspor’u konuk edecek. Bölgedeki futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele haftanın dikkat çeken maçlarından biri olacak.