Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla 325 adet yeni çöp konteynerini hizmete aldı. 1100 litre hacme sahip plastik konteynerler, montaj aşamasının ardından sokaklara yerleştirildi. İlk etapta Küçükpark ve Evka-3 bölgelerindeki eskiyen üniteler, bu yüksek kapasiteli yeni nesil ekipmanlarla değiştirildi.

Vardiyalı sistemle kesintisiz hizmet veriliyor

İlçedeki temizlik operasyonu 45 mahalle, 4 bin 2 sokak ve 17 sanayi sitesini kapsıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu geniş hizmet alanında 24 saat kesintisiz mesai yapıyor. Ekipler; 07.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00 olmak üzere üç vardiya halinde sahada bulunuyor. Günlük ortalama 650 ton evsel atık ile 35 ton hacimli atık bu sistemle toplanarak bertaraf ediliyor.

320 personel ve 70 araç mevcut

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentin yoğun nüfusuna ve hareketli yapısına uygun bir altyapı oluşturduklarını belirtti. Mevcut temizlik filosu 70 araç ve 320 personelden oluşuyor. Ana caddeler 10 adet süpürge aracıyla temizlenirken, dar sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise "çöp taksiler" aktif olarak kullanılıyor.

325 yeni konteyner yerlerine konulacak

Halen 10 bin 186 konteynerden düzenli atık toplayan belediye, yeni konteyner uygulamasını kademeli olarak diğer mahallelerde de hayata geçirecek. Ayrıca ibadethane temizliği ve vidanjör hizmetleri de rutin çalışma programı dahilinde sürdürülüyor.

