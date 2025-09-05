Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’ndeki delege seçimlerinde kırmızı ve mavi liste arasında yaşanan tartışma, sayım sırasında kavgaya dönüşmüştü.

İddialara göre, kırmızı liste adına yarışan Yetkin Özçelik, CHP Bayraklı Belediye Meclis Üyeleri Fatma Akçam ve Songül Gök’e saldırmıştı.

ÜÇ İSİM KURULA SEVK EDİLDİ

Olayın ardından taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olurken, parti içi soruşturma için yeni bir adım atıldı. Edinilen bilgilere göre, CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı, yaşanan gerginliğe karışan Fatma Akçam, Songül Gök ve Yetkin Özçelik’i disiplin kuruluna sevk etti.

Disiplin kurulunun önümüzdeki günlerde toplanarak üç isim hakkında karar vermesi bekleniyor.