Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Başkanlığı, yaklaşan kongresini anlamlı bir buluşmaya dönüştürmeye hazırlanıyor. İlçe örgütü, kongresini geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren Karabağlar Belediye Başkanı Kasım Sıtkı Kürüm’ün anısına düzenleyecek.

ANLAMLI KONGRE

“Kasım Sıtkı Kürüm Kongresi” adıyla gerçekleştirilecek olan toplantı, 20 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’de Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde yapılacak. CHP Karabağlar örgütü, kongreyi hem partinin demokrasi geleneğinin bir yansıması hem de Karabağlar’da uzun yıllar görev yaparak ilçeye değerli hizmetlerde bulunan Kürüm’e vefa göstergesi olarak planladı.

Kongreye ilçe yöneticilerinin yanı sıra İzmir’den birçok partilinin de katılması bekleniyor. CHP’de birlik ve dayanışma mesajlarının verileceği kongrede, partililerin Kasım Sıtkı Kürüm’ün siyasi mirasını da anacağı ifade edildi.