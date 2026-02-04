Son Mühür/ Beste Temel- 4 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Meteoroloji’den alınan son veriler, Ege Bölgesi’nde bahar havasının yerini sağanak yağışlara bırakacağını gösteriyor. İzmir, Aydın ve Manisa genelinde etkili olacak yeni hava kütlesi, beraberinde gök gürültülü sağanak yağışları ve rüzgarı getirecek. İşte önümüzdeki üç güne dair ayrıntılı hava tahmin raporu...

Bölge genelinde gece sıcaklıkları sıfıra dayandı

Haftanın ortasında bölge genelinde dondurucu gece sıcaklıkları kaydedildi. Manisa’da 3 derece, Aydın’da 6 derece ve İzmir’de 7 derece olarak ölçülen en düşük sıcaklıklar, iç kesimlerde çok daha sert hissedildi. İzmir’in Kemalpaşa ve Manisa’nın Turgutlu ilçelerinde termometreler 0 dereceyi görürken, Aydın’ın Çine ilçesinde sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. Bu soğuk havanın ardından, bugün sabahın ilk saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiseleri etkisini gösterdi.

Çarşamba günü sıcaklık artıyor ancak bulutlar yolda

Bugün bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece dolaylarında artması bekleniyor. Gün boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, akşam saatlerinden itibaren bulutluluk oranının artarak çok bulutlu bir yapıya bürüneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, kıyı kesimlerde ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin İzmir ve Aydın’da 18 derece, Manisa’da ise 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak geliyor

5 Şubat Perşembe günü itibarıyla bölge yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. İzmir, Aydın ve Manisa il merkezlerinin tamamında yağış beklenirken; özellikle İzmir’in güney ve batı ilçeleri, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Manisa merkezde yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülecek. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte rüzgarın kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Perşembe günü İzmir 11 ile 16 derece, Aydın 8 ile 18 derece, Manisa ise 7 ile 14 derece arasında sıcaklık değerlerine sahip olacak.

Cuma gecesi yağışlar şiddetini artıracak

6 Şubat Cuma günü, yağışların gün içerisinde etkisini biraz azaltması ancak bölge genelinde varlığını sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece için kritik bir uyarıda bulunarak kuvvetli bir yağış geçişinin daha yaşanacağını belirtiyor. Nemli hava ile birlikte sıcaklıkların bir miktar yükseleceği Cuma günü; İzmir’de en yüksek 19 derece, Aydın’da 20 derece ve Manisa’da 18 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

