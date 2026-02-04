Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi, ilçedeki yol ve asfalt ihtiyacını karşılamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Köyiçi Mahallesi ile Dere Caddesi’nde başlatılan asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin ulaşım konforu artırılıyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmaların, bölgedeki yol sorununa kalıcı çözüm sağlaması hedefleniyor. Asfaltlama uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte hem araç hem de yaya trafiği açısından daha güvenli ve düzenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

Verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yol ve asfalt konusunun ilçede en çok talep edilen başlıkların başında geldiğini vurguladı. Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın desteğiyle Çiğli’de verilen sözlerin bir bir hayata geçirildiğini belirterek, asfalt sorununu çözmek için yoğun bir mesai yürütüldüğünü ifade etti.

Altyapı ve aydınlatma da yenileniyor

Çalışmaların yalnızca asfaltla sınırlı kalmadığını belirten Başkan Yıldız, bölgede aydınlatma direklerinin de yenilendiğini aktardı. Uygulamalar tamamlandığında Köyiçi ve Dere Caddesi, modern altyapısı, güvenli aydınlatması ve düzenli görünümüyle daha konforlu bir yapıya kavuşacak. İlçe genelinde yol ve altyapı sorunlarının etap etap çözüme kavuşturulması planlanıyor.