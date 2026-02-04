Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediyesi, ilçeyi daha temiz ve sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğü Temizlik Seferberliği’nin üçüncü turunu 4 Şubat’ta hayata geçiriyor. Rutin temizlik çalışmalarına ek olarak mahallelerde kapsamlı temizlik yapılacak, çöp konteynerleri yıkanacak ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanacak.
Çalışmalar, her hafta üç mahallede olmak üzere Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 personelin görev alacağı uygulamalarda mobilya toplama aracı ve konteyner yıkama aracı aktif olarak kullanılacak. Program kapsamında Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca Karabağlar’ın 58 mahallesinin tamamına ulaşılması hedefleniyor.
Temizlik hepimizin sorumluluğu
Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik çalışmalarının planlı ve kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı. Kınay, temiz bir Karabağlar’ın yalnızca belediyenin değil, tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, sokak sokak yürütülen dip köşe temizlik çalışmalarının daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle devam ettiğini ifade etti. Başkan Kınay, vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı.
Temizlik seferberliği gün gün programı
Şubat
- 4 Şubat Çarşamba: Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi
- 6 Şubat Cuma: Üçkuyular, Fahrettin Altay, Esentepe
- 11 Şubat Çarşamba: Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer
- 13 Şubat Cuma: Poligon, General Kazım Özalp, Muammer Akar
- 18 Şubat Çarşamba: Özgür, Gazi, Devrim
- 20 Şubat Cuma: Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi
- 25 Şubat Çarşamba: Günaltay, Barış, Kibar
- 27 Şubat Cuma: Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Umut
Mart
- 4 Mart Çarşamba: Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay
- 6 Mart Cuma: Maliyeciler, Şehitler, Salih Omurtak
- 11 Mart Çarşamba: Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Vatan
- 13 Mart Cuma: Yunus Emre, Aydın, Selvili
- 18 Mart Çarşamba: Esenlik, Reis, Doğanay
- 25 Mart Çarşamba: Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz
- 27 Mart Cuma: Ali Fuat Cebesoy, Sevgi, Refet Bele
Nisan
- 1 Nisan Çarşamba: Gülyaka, Bahar, Bozyaka
- 3 Nisan Cuma: Bahriye Üçok, Ali Fuat Erden, Limontepe
- 8 Nisan Çarşamba: Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
- 10 Nisan Cuma: Uzundere, Tırazlı, Kavacık
- 15 Nisan Çarşamba: Osman Aksüner, Aşık Veysel