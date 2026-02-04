Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediyesi, ilçeyi daha temiz ve sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğü Temizlik Seferberliği’nin üçüncü turunu 4 Şubat’ta hayata geçiriyor. Rutin temizlik çalışmalarına ek olarak mahallelerde kapsamlı temizlik yapılacak, çöp konteynerleri yıkanacak ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanacak.

Çalışmalar, her hafta üç mahallede olmak üzere Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 personelin görev alacağı uygulamalarda mobilya toplama aracı ve konteyner yıkama aracı aktif olarak kullanılacak. Program kapsamında Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca Karabağlar’ın 58 mahallesinin tamamına ulaşılması hedefleniyor.

Temizlik hepimizin sorumluluğu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik çalışmalarının planlı ve kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı. Kınay, temiz bir Karabağlar’ın yalnızca belediyenin değil, tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, sokak sokak yürütülen dip köşe temizlik çalışmalarının daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle devam ettiğini ifade etti. Başkan Kınay, vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı.

Temizlik seferberliği gün gün programı

Şubat

4 Şubat Çarşamba: Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi

6 Şubat Cuma: Üçkuyular, Fahrettin Altay, Esentepe

11 Şubat Çarşamba: Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer

13 Şubat Cuma: Poligon, General Kazım Özalp, Muammer Akar

18 Şubat Çarşamba: Özgür, Gazi, Devrim

20 Şubat Cuma: Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi

25 Şubat Çarşamba: Günaltay, Barış, Kibar

27 Şubat Cuma: Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Umut

Mart

4 Mart Çarşamba: Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay

6 Mart Cuma: Maliyeciler, Şehitler, Salih Omurtak

11 Mart Çarşamba: Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Vatan

13 Mart Cuma: Yunus Emre, Aydın, Selvili

18 Mart Çarşamba: Esenlik, Reis, Doğanay

25 Mart Çarşamba: Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz

27 Mart Cuma: Ali Fuat Cebesoy, Sevgi, Refet Bele

Nisan

1 Nisan Çarşamba: Gülyaka, Bahar, Bozyaka

3 Nisan Cuma: Bahriye Üçok, Ali Fuat Erden, Limontepe

8 Nisan Çarşamba: Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

10 Nisan Cuma: Uzundere, Tırazlı, Kavacık

15 Nisan Çarşamba: Osman Aksüner, Aşık Veysel