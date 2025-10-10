TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezona iddialı başlayan Aliağa FK, sekizinci haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 15.30’da başlayacak.

Play-off hedefiyle sahada

İlk sezonunu geçirdiği Kırmızı Grup’ta başarılı bir performans sergileyen Aliağa FK, geride kalan yedi haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Teknik heyet ve oyuncular, Play-Off hattında kalıcı olmayı hedeflerken, taraftarlar da iç sahada oynanacak mücadelede tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor’da kabus sezonu

Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor ise bu sezon adeta zor günler yaşıyor. FIFA’nın geçmiş dönem borçları nedeniyle uyguladığı toplam 42 puan silme cezası ve transfer yasağı, sarı-kırmızılı ekibi ligin başında büyük bir çıkmaza sürükledi.

Altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Malatya temsilcisi, oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Kalesinde 30 gol gören takım, eksi 41 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda.

Aliağa’da hedef galibiyet

Sarı-siyahlı Aliağa ekibi, güçlü oyununu taraftar desteğiyle taçlandırmak istiyor. Teknik direktör ve oyuncular, zayıf rakip karşısında hem moral hem de averaj için farklı bir galibiyet arayacak. Aliağa FK cephesinde tek hedef, üç puanla çıkışını sürdürmek.

Maçın hakemi ve detaylar

Karşılaşma, Aliağa Atatürk Stadı’nda 15.30’da başlayacak. Mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan hakem üçlüsü görev yapacak. İzmirli futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta, güvenlik önlemleri artırılacak.

Zıt kaderler, aynı saha

Bir tarafta yükselişini sürdürmek isteyen bir İzmir temsilcisi, diğer tarafta borç batağında ayakta kalmaya çalışan bir Anadolu kulübü… Aliağa FK – Yeni Malatyaspor maçı, iki farklı hikâyenin kesiştiği bir karşılaşma olacak.