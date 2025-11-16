Çiftçilerin isyanı devam ediyor. Ürettikleri ürünlerin para etmemesinden dert yanan çiftçiler, para etmeyen ürünlerini tarlada bırakmaya devam ediyorlar ya da farklı yollarla haklı isyanlarını dile getirmeye devam ediyorlar. Bu kez bir çiftçi isyanı da İzmir'in Bergama ilçesinden geldi.

"Tanesi 2 TL ediyor!"

Ürettiği devasa boyuttaki marulların para etmemesinden dert yanan çiftçi, kıvırcık marulların tanesinin 2 TL ettiğini söyledi. İsyanını dile getiren çiftçi, ürünlerini tarlada bırakmak yerine başka bir yola başvuracağını söyledi.

"Koyunlara yayacağım!"

Paylaşılan video sosyal medya üzerinde viral olurken, çiftçi isyanını farklı bir yolla dile getireceğini söyledi. Ürettiği marulları satmayacağını söyleyen Marulcu Süleyman isimli çiftçi, koyun yayacağını söyledi. Çiftçi açıklamasında, "Şu marula 2 TL fiyat veriyorlar. Benim adım Marulcu Süleyman. İzmir Bergama'da marul ekiyorum. Koyun yayacağım, satmayacağım." dedi.