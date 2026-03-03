TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta kritik haftalara girilirken, Altay’ı zorlu bir fikstür bekliyor. İzmir derbisinde deplasmanda Karşıyaka’ya 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

20 puanla düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunan İzmir temsilcisi, üst üste oynayacağı iki güçlü rakip karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Lider Kütahyaspor Alsancak’a geliyor

Altay, hafta sonunda sahasında ligin formda ekibi Kütahyaspor’u ağırlayacak. 23 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi alarak 62 puana ulaşan Kütahya temsilcisi, 10 haftalık galibiyet serisiyle zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibinin serisini sona erdirerek hem moral bulmak hem de ligde nefes almak istiyor.

Teknik heyet ve futbolcular, iç saha avantajını kullanarak taraftar desteğiyle sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor.

Deplasmanda bir diğer kritik randevu

Altay’ı bekleyen bir diğer önemli mücadele ise Balıkesirspor deplasmanı olacak. Play-off hattının 2 puan gerisinde bulunan Balıkesir temsilcisi de üst sıraları zorlamayı amaçlıyor.

Siyah-beyazlı ekibi iki hafta üst üste hem zirve hem de play-off mücadelesi veren takımlara karşı zorlu sınavlar bekliyor.

Sakatlıklar can sıkıyor

Kritik maçlar öncesi Altay’da sakatlıklar teknik heyetin elini zayıflatıyor. Kaleci Semih, stoper Arif ve sağ kanat Mehmet Nur’un tedavileri sürüyor. Bu isimlerin durumu maç saatine doğru netlik kazanacak.