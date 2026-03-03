Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova Belediyesi’nin Kent Fırını projesinde fırıncı esnafından gelen tepkilere rağmen geri adım atmazken, Son Mühür’e konuşan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı'dan yeni bir öneri geldi.

“Fırıncı esnafının giderleri sürekli artıyor, buna rağmen halkımıza hijyen, sağlıklı ve ekonomik ekmek üretmeye devam ediyoruz”

Bornova Belediyesi ile İzmir Fırıncılar Odası arasındaki ‘Kent Fırını Projesi’ tartışmaları sürerken, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Son Mühür’e yaptığı açıklamada yeni bir öneride bulundu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ilçede halka ucuz ekmek satışı için Kent Fırını Projesini gündeme taşımıştı. Başkan Eşki’nin açıklamasına İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı sert tepki göstermişti. Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin sürekli arttığını, buna rağmen ekmeğe zam yapmadıklarını anlatan Başkan Sırtı, “Fırıncı esnafı olarak bu ekonomik koşullarda ayakta kalmaya çalışırken, halkımıza da sağlıklı, hijyen ve ekonomik ekmek üretmeye devam ediyoruz. Bornova Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi ile başlattığımız ‘Askıda Ekmek Projesini hayata geçirebiliriz” dedi.

“Bornova Belediyemiz ile Askıda Ekmek Projesi’ni hayata geçirmeye hazırız”

Karabağlar’da belediye ile güzel bir dayanışma yapıyoruz. Üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bornova Belediyesi’nin bir fırın açmasına gerek yok. Bornova Belediyesi ile birlikte Askıda Ekmek projesini hayata geçirebiliriz. Biz bu konuda oda olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Karabağlar Belediyesi bize dar gelirli vatandaşların listesini verdi. Bu listeyi biz fırıncı esnafımıza dağıttık. Her fırınımız günde 200 ekmeği ücretsiz veriyor. Bu çok güzel bir proje, Bornova Belediyesi ile de aynı projeyi hayata geçirebiliriz”