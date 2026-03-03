Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de geçtiğimiz aylarda yoğun katılım ve dikkat çeken bir rekabet ortamında başlayan esnaf odaları seçimlerinde sürecin büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, üye sayısı yüksek olan odaların önemli bölümünün desteğini Yalçın Ata’dan yana kullandığı öğrenildi.

Esnafın tercihi Ata’dan yana

Esnaf odalarında tamamlanan seçimlerin, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Mayıs ayında yapılması beklenen genel kurul sürecine ilişkin tabloyu büyük ölçüde netleştirdiği ifade ediliyor. Esnaf kulislerinde konuşulanlara göre, özellikle üye sayısı yüksek olan odalarda tercihler açık biçimde mevcut başkan Yalçın Ata’dan yana şekillendi.

Seçimin sonucu şimdiden belli

Söz konusu odalardaki desteğin firesiz olduğu ve seçim sonuçlarının birlik yönetimi açısından güçlü bir mesaj verdiği belirtiliyor. Mayıs ayındaki genel kurul öncesinde oluşan bu tablo, İESOB’daki dengelerin mevcut yönetim lehine pekiştiği şeklinde değerlendiriliyor.

Oda başkanlarından ziyaret akını

Öte yandan, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu olmak üzere Bakırçay bölgesinde faaliyet gösteren odalar, Kemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ödemiş’teki oda temsilcileri, Buca Şoförler Odası ve Seferihisar Esnaf Odası yönetimlerinin Yalçın Ata’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Mayıs ayındaki seçimler öncesinde önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor.