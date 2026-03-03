Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, İrfan Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında deprem, kentsel dönüşüm ve spor kulüplerine yapılacak destek yer aldı.

Deprem ve kentsel dönüşüm tartışması

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Aydın Koç, deprem gerçeği üzerinden Halk Konut Projesi’ni gündeme taşıdı. Koç, Bayraklı’da deprem korkusunun sürdüğünü belirterek kentsel dönüşüm sürecinin daha planlı ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Halk konutlarının tamamlanmaması nedeniyle depremzedelerin mağdur edildiğini ifade eden Koç, sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Koç’un eleştirilerine CHP’li Meclis Üyesi Özlem Avcı yanıt verdi. Avcı, kentsel dönüşümün yalnızca yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmadığını belirterek sürecin merkezi idarenin yetki ve finansman alanında olduğunu vurguladı.

“2020 depreminden sonra Bayraklı adeta bir şantiye alanına döndü"

Halk Konut Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Önal, sürecin teknik danışmanlık modeliyle yürütüldüğünü belirtti. Önal, “Uzundere ile ilgili olarak; Halk Konut ayrı bir konu, kooperatifler ayrı bir konu. Uzundere Bayraklı’nın bir mahallesi değil, başka bir ilçenin sınırlarında kalıyor. Ancak Halk Konutlarla ilgili arkadaşlarımız detaylı anlatırlar. Yaklaşık 20 civarında Halk Konut kurulmuş ve bunlar başlatılmış durumda.

Halk Konut’taki temel mantık, teknik personelimizle vatandaşa yol gösterici olmak. Bunun karşılığında da yüzde 1 müşavirlik hizmet bedeli alıyoruz. Vatandaş bir araya gelerek kendi sürecini kendi yönetiyor, parasını kendisi veriyor, müteahhitini kendi belirliyor. Biz sadece teknik ve idari şartnamelerle sürecin güvenli ilerlemesini sağlıyoruz.

Bir binada ortalama 30 hane olduğunu düşünelim. Bu 30 hanedeki herkes inşaat mühendisi olmak zorunda değil. Olsa bile herkes gidip inşaatı düzenli takip etmek durumunda değil. Bu süreçleri Baybel şirketimiz yürütüyor. Baybel’de 13 mühendis ve mimar bu hizmeti veriyor. Ayrıca belediyemizin teknik birimlerindeki arkadaşlarımız da süreci denetliyor. Bunu sadece Halk Konut noktasında yapmıyoruz. 2020 depreminden sonra Bayraklı adeta bir şantiye alanına döndü.” diye konuştu.

“Toplamda Bayraklı’da yaklaşık 2 bin dönüme yakın alan yeniden planlandı ve maksimum inşaat hakkı verildi"

Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin eleştirilere de değinen Önal, belediyenin finansman sağlama yetkisinin bulunmadığını, ancak planlama ve yoğunluk artışı yoluyla süreci teşvik ettiklerini belirtti. Önal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak buna rağmen vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu olduğu için dönüşümü teşvik ediyoruz. Yeter ki dönüşsünler; altyapı, yol, kaldırım yükünü biz üstleniyoruz. Kentsel dönüşümü teşvik ediyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Ama insanlara popülizm satmıyorum. Şunu söylüyorum: Cebinde paran yoksa, riskli olduğunu bildiğin evde yaşamak zorunda kalırsın. Bayraklı’da kolon kesilmiş, riskli binlerce ev var. Bu insanlar keyiflerinden o evlerde yaşamıyor; paraları olmadığı için çıkamıyorlar, dönüştüremiyorlar.

Enflasyonun ve inşaat maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir süreçte özel destek mekanizmaları olmazsa dönüşüm gerçekleşmez. Belediyenin rolü düşük faizli kredi bulmak ya da finansman sağlamak değil. Belediyenin görevi, mevzuatın el verdiği ölçüde maksimum yoğunluk ve inşaat hakkı vererek vatandaşın önünü açmaktır. Göreve geldiğimizden beri bunun çabasındayız. Mansuroğlu’nda yaklaşık 60 hektarlık alanda bunu yaptık. Adalet Mahallesi 84 hektar, yani 840 dönüm. Planlar mahkeme süreçlerinden geçti; bir kısmı iptal edildi, iptal edilen yerlerde iyileştirmeler yapıldı. Toplamda Bayraklı’da yaklaşık 2 bin dönüme yakın alan yeniden planlandı ve maksimum inşaat hakkı verildi."