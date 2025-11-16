Efeler Ligi 3. hafta maçında İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Altekma ile Halkbank karşı karşıya geldi. Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu ve kazanan karar setinde belli oldu.

Başkent temsilcisi Halkbank, rakibini 25-21, 22-25, 16-25, 25-21 ve 15-11’lik setlerle 3-2 mağlup ederek mücadelenin galibi oldu.

Halkbank’tan üçüncü maçta üçüncü galibiyet

Sezona iyi bir başlangıç yapan Halkbank, Altekma galibiyetiyle birlikte ligde üst üste üçüncü zaferini elde etti. Ankara temsilcisi, puanını yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Altekma’nın dirençli oyunu puan getirmeye yetmedi

Maça iyi başlayan Altekma, ikinci ve üçüncü setlerde oyunun kontrolünü eline almasına rağmen kritik anlarda hata yapınca üstünlüğünü sürdüremedi. Karar setinde Halkbank’ın tecrübesi öne çıkarken İzmir temsilcisi sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Altekma, ligde ikinci yenilgisini alarak haftayı 1 puanla tamamladı.