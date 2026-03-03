İzmir’de, Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde bu yıl “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kursiyerler, geleneksel Ramazan pidesi ve çeşitli tatlılar hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Eğitim yalnızca akademik değil

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje, kursiyerlerin hem el becerilerini sergilemesine hem de toplumla dayanışma ruhunu paylaşmasına olanak tanıdı. İzmir genelinde Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen benzer sosyal sorumluluk faaliyetleri, eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını; toplumsal sorumluluk ve paylaşma bilinciyle de bütünleştiğini ortaya koydu.

Yediden yetmişe dayanışma ruhu

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ anlayışıyla gerçekleştirdiği bu çalışma, her yaştan bireyin iyilik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, meslekî eğitim kadar kültürel değerlerin ve toplumsal dayanışmanın da yaşatıldığı merkezlerdir. Kursiyerlerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.