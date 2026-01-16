Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Bergama ilçesiyle ilgili olarak verilmiş olan karar dikkat çekti. Bergama ile ilgili verilen sit kararlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Bergama ilçesi Selçuk Mahallesi'nde tespit edilen arkeolojik alan (tarihi yol) hakkında 1. derece arkeolojik sit kararı verildi.

Tarihi yol Bergama'nın neresinde yer alıyor?

Söz konusu sit alanı ilan edilen tarihi yol; İzmir Bergama'nın Selçuk Mahallesi'nde yer alıyor. Karara göre yapılan inceleme çalışmaları sonucunda tespit edilen arkeolojik alan (tarihi yol), 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.