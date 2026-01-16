Son Mühür- Buca'da İZBAN Şirinyer istasyonu karşısında simit satan İsmail Gilgil'in Buca Belediyesi'nin aynı bölgede çorba dağıtması sonrası başlayan gerginlik, Gilgil'in darp edilmesi sonrası adliye koridorlarına taşınmıştı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çok yakın bir isim olan Serdar Gökhan'ın kendisini darp ettiğini ve azmettirenin de CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın olduğuna dair suç duyurusunun ardından Kaya ve Gökhan hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı.



Gilgil'i darp ettiği belirlenen Serdar Gökhan'ın tutuklandığı olayda Çağdaş Kaya'nın adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtilmişti.

Çağdaş Kaya'dan yazılı açıklama...



Çağdaş Kaya yayınladığı açıklamayla hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayarak, adli kontrol şartıyla değil koşulsuz bir şekilde serbest bırakıldığını vurguladı.

''Buca Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen bir darp olayına ilişkin, şahsımı hedef alan asılsız suç duyurusu sonucunda bugün yargı huzuruna çıktım.

Yapılan yargılama sonucunda, bazı basın yayın organlarının bilinçli olarak yaydığı dezenformasyonun aksine, suçlamaların asılsız olduğu tescillenmiş ve koşulsuz olarak beraat etmiş bulunmaktayım.'' hatırlatmasında bulunan Çağdaş Kaya,

''Belediyemizde yaşandığı öne sürülen söz konusu olayla hiçbir bağım bulunmamasına, olay anında orada olmamama ve süreçle ilgili en ufak bir dahlimin olmamasına rağmen; bu suçlamaların şahsıma yöneltilmesi son derece manidardır.

Partimizi yıpratmak için...



Bu durumun, kasıtlı ve siyasi amaçlarla yürütülen bir itibar suikastı olduğu gün gibi ortadadır. Neden hedef seçildiğimi anlamakta güçlük çektiğim bu mesnetsiz iddialar, aslında şahsımdan ziyade partimizi ve belediye yönetimimizi yıpratma amacını taşımaktadır.

Kamera kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu iftiralar aracılığıyla kamuoyunda suni bir tartışma ortamı yaratılmak istenmektedir.

Şunun bilinmesini isterim ki; yalan bilgilerle örülü bu tür kirli siyasi oyunlar, halkımıza hizmet etme kararlılığımızı ve verdiğimiz mücadeleyi asla engelleyemeyecektir.'' mesajı verdi.