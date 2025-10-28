İzmir'in ilçesi Bergama, gece saatlerinde başlayan şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkisiyle adeta bir afet yaşadı. Metrekareye düşen yoğun yağış miktarı kısa sürede cadde ve sokakların göle dönmesine yol açarken, hayat akışı ciddi ölçüde sekteye uğradı. Gece boyu aralıksız süren yağmur, ilçenin altyapısını zorlayarak geniş çaplı su baskınlarına ve ulaşım problemlerine neden oldu.

Konut ve iş yerlerinde büyük hasar, vatandaşlar mağdur

Sağanak yağışın beraberinde getirdiği sel suları, birçok ev, otel ve ticari işletmeyi etkisi altına aldı. Zemin katlarda bulunan konutlar ile iş yerleri tamamen sular altında kalırken, içerideki eşyalar ve malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu durum, çok sayıda vatandaşın mağduriyet yaşamasına sebep oldu. Özellikle eşyaları ve geçim kaynakları hasar gören bölge sakinleri, zorlu bir güne uyandı. Maddi kaybın yanı sıra, su baskınlarının yarattığı hijyen sorunları da endişe kaynağı oldu.

Ulaşım krizi: Yollarda mahsur kalan araçlar

İlçedeki ana arterler ve bağlantı yolları, aniden yükselen sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, yollarda biriken derin sularda ilerlemekte büyük güçlük çekti ve çok sayıda araç suların ortasında mahsur kaldı. Bu durum, ilçe içi ulaşımı durma noktasına getirirken, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşımını da zorlaştırdı.

Dere taşkını alarmı ve ekiplerin seferberliği

Felaketin boyutunu artıran bir diğer unsur ise Bahçelievler Mahallesi'nden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması oldu. Dere yatağından taşan sular, çevre mahallelere doğru hızla yayılarak su baskınlarının şiddetini daha da artırdı.

Yaşanan bu kritik durum üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi ekipleri derhal harekete geçti. Koordineli bir çalışma başlatan ekipler, sel sularında mahsur kalan vatandaşları ve araçları güvenli bölgelere ulaştırmak için yoğun bir kurtarma operasyonu yürüttü. Su basan mesken ve iş yerlerindeki tahliye işlemlerine ise Türk Polis Teşkilatı birimleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek verdi.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, kriz masasında yer alarak çalışmaları yakından takip etti ve koordinasyonu sağladı. Bölge halkının yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, bazı vatandaşların ise suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı gözlemlendi. İlçenin normale dönmesi için hummalı çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.