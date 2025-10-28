Türkiye'de deprem paniği yaşandı. Saat 22.48 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çok sayıda il ve ilçeden hissedildi. Depremin ardından uzmanlardan çok sayıda açıklama gelirken bir açıklama da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan açıklamasında İzmir'e dikkat çekti.

"Deprem için beklediğimiz yer..."

Sosyal medya hesabı üzerinden İzmir ile ilgili kendisine gelen sorular üzerinden bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İzmir’den çok sorular alıyorum. İzmir’deki yıkıcı deprem için beklediğimiz yer İzmir çukurun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığıdır. Eğer burada bir deprem olursa Bornova Ovası’nda bir felaket olur aynı zamanda bayraklı‘da karşıyaka’da alaybeyde Çiğli‘de çok fazla etkileri görülür. O nedenle bu bölgelerde ivedi olarak yer yapı güvenlik belgesi Jeofizik ve inşaat mühendisleri tarafından çıkarılıp tapuya işletilmesi gerekir. Eğer bu adım atılırsa olumsuz bir İzmir olumsuz bir Türkiye’yi ancak yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.