İzmir’in Bergama ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde yetiştirdikleri zeytin ağaçlarının ilk hasadını gerçekleştirdi.

Beş yıl önce dikilen fidanlardan elde edilen zeytinler, öğrencilerin emeğiyle toplandı. Öğrenciler, zeytinleri kendi elleriyle kurarak okul pansiyonunda kahvaltılarda tüketecek.

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” kampanyası kapsamında düzenlendi.

Proje, doğa bilincini artırmayı, sürdürülebilir tarım ve çevre farkındalığını okul yaşamına dahil etmeyi amaçlıyor.

“Eğitim dört duvarla sınırlı değil”

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Zafer Sayıner, öğrencilerin sadece akademik değil, çevresel duyarlılık açısından da gelişimini hedeflediklerini belirtti.

Sayıner, “Eğitim ve öğretimin sadece dört duvar arasında değil, hayatın her evresinde, okulda, bahçede ve sokakta olduğunu bilerek hareket ettik.

Bu projeyle öğrencilerin yeşilin önemini, ağaçların da birer canlı olduklarını meyvelerini toplayarak hissetmelerini sağladık” dedi.

Sayıner, zeytin hasadının öğrencilerin doğa sevgisini ve tarıma olan ilgisini artırdığını vurguladı: “Proje sadece bir hasat etkinliği değil, öğrencilerin doğayla kurduğu bağı güçlendiren, üretim sürecine dahil eden ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincini aşılayan önemli bir adım oldu.”

Zeytinler okul pansiyonuna teslim edildi

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu Sorumlu Müdür Yardımcısı Mustafa Karaarslan, öğrencilerin emek verdiği ağaçlardan elde edilen zeytinlerin okul mutfağında değerlendirileceğini söyledi.

Karaarslan, “Aylarca emek verdiğimiz ağaçlarımızın meyvelerini topladık. İmece usulüyle toplanan zeytinler uygun şartlarda kurularak kışın tüketilmek üzere okul pansiyonu mutfağına teslim edildi” dedi.

Ayrıca hasat sürecinin yalnızca toplama değil, damla sulama sistemi kurulumu, çapalama ve gübreleme gibi uygulamalı eğitimlerle desteklendiğini belirten Karaarslan, öğrencilerin “yaparak ve yaşayarak öğrenme” anlayışıyla doğayla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

“Zeytin ağacına sahip çıkmak anlamlı”

Hasada katılan 10. sınıf öğrencisi Esma Komşu, Bergama’nın zeytin ve zeytinyağı kültürünü yaşatmanın önemli olduğunu vurguladı:

“Okulumuz bahçesindeki zeytinleri toplarken unutulmaz bir deneyim yaşadım. Yazın yaşanan orman yangınlarından sonra, ölümsüzlükle anılan zeytin ağaçlarına sahip çıkılmasını ve bu kültürün okullarda öğrencilere aktarılmasını anlamlı buluyorum.”

“Zeytin toplamak benim için unutulmaz bir deneyim oldu”

11. sınıf öğrencisi Melek Naz İkiz ise zeytin hasadının kendisi için ilk deneyim olduğunu belirterek, “Hayatımda ilk defa zeytin ağacından meyve topladım ve zeytinin nasıl kurulduğunu öğrendim.

Zeytin ağacının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. Benim için keyifli ve unutulmaz bir anı oldu” dedi.