Son Mühür- Kongre takviminin işlediği İYİ Parti'de 9 Kasım'da düzenlenecek il kongresi öncesi partililer Kemalpaşa İlçe Başkanı Bayram Dinçer'in düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

İl kongresinde yeniden aday olduğunu açıklayan İl Başkanı Ülkü Doğan'ın da katıldığı toplantıda, geçtiğimiz günlerde ilçe kongresinde güven tazeleyen Bayram Dinçer yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.



Daha dinamik, daha üretken...



Ekibiyle birlikte Kemalpaşa’da güçlü bir değişim rüzgârı estireceklerini vurgulayan Bayram Dinçer,

''Yeni yönetim kadrosuyla yola çıkan İYİ Parti Kemalpaşa Teşkilatı, ilçede siyasetin dengelerini değiştirmeye, halkın sesi olmaya ve Kemalpaşa’nın geleceğini şekillendirmeye kararlıdır. Kemalpaşa’da artık İYİ Parti’nin yükseliş dönemine giriyoruz. Yeni yönetimimizle birlikte daha dinamik, daha üretken ve halkımızla iç içe bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Kemalpaşa’da İYİ Parti’yi en iyi yerlere getirmek ve Kemalpaşa halkımıza hak ettiği hizmeti sunmaktır.'' diye konuştu.