İzmir Bergama şehir merkezinde ana doğal gaz hattının büyük oranda tamamlanmasına ve birçok mahallede gaz kullanımının başlamasına rağmen, bazı mahalle ve sokaklarda doğal gaz hâlâ evlere ulaşamadı. Özellikle sit alanı kapsamındaki tarihi bölgeler ile altyapı ve imar sorunları bulunan ara sokaklarda yaşayan vatandaşlar, yaklaşan kış öncesi belirsizlik içinde.

Merkez mahallelerde gaz var, ara sokaklarda yok

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Zafer, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Barbaros mahallelerinde altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak çıkmaz sokaklar ve imar yolu açılmamış alanlarda bağlantılar yapılamadığı için, bazı evler hâlâ doğal gazdan yararlanamıyor. Aynı sokakta birkaç bina doğal gaz kullanırken, birkaç bina ötede soba ve tüp ile ısınmanın sürmesi mahalle sakinlerinin tepkisine yol açıyor.

Yeni binalar hazır, doğal gaz kutusu yok

Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde ise bina içi tesisatını tamamlayan vatandaşlar, kapı önlerine doğal gaz kutusu yerleştirilmediği için sistemi aktif kullanamıyor. Bu durum, yeni konut sahiplerinin doğal gaz yatırımlarını fiilen kullanamamasına neden oluyor.

Tarihi mahallelerde sit engeli

En büyük mağduriyet ise Atmaca, Selçuk ve İslamsaray mahallelerinde yaşanıyor. Kentsel sit alanı içinde kalan bu mahallelerde, Anıtlar Kurulu’ndan alınması gereken izinlerin uzun sürmesi ve sokakların dar yapısı nedeniyle kazı çalışmaları ilerleyemiyor. Mahalle sakinleri, tarihi dokunun korunmasının önemli olduğunu ancak yaşam kalitesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Hava kirliliği ve ekonomik yük artıyor

Doğal gazın ulaşmadığı sokaklarda katı yakıt kullanımının sürmesi, kış aylarında hava kirliliğini artırırken, yükselen kömür ve tüp fiyatları dar gelirli vatandaşlar üzerinde ciddi bir ekonomik baskı oluşturuyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık risklerinin arttığı belirtiliyor.

Bergamalılardan yetkililere çağrı

Vatandaşlar, Bergama Belediyesi ve İzmir Doğalgaz yetkililerinden 2026 yatırım programına sit alanlarına özel, tarihi dokuya zarar vermeyen kazı tekniklerinin alınmasını, imar ve mülkiyet sorunu bulunan sokaklarda hızlı çözümler üretilmesini ve merkez mahallelerdeki tüm ara sokakların doğal gaz şebekesine eksiksiz şekilde dahil edilmesini talep ediyor.

“Tarihi miras ile modern yaşam birlikte mümkün”

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’da yaşayan vatandaşlar, tarihi mirasın korunurken modern yaşam standartlarının da sağlanabileceğini belirterek, kentin tamamının çağdaş enerji imkânlarından eşit şekilde yararlanmasını istiyor.