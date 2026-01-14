Son Mühür/ Seçil Ünlü - Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaparken, İzmir İl Temsilciliği de 21 şube ve yaklaşık 600 üyenin katılımıyla Konak Meydanı’nda eylem düzenledi. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalara üye memurlar, maaş artışlarını protesto ederek taleplerini dile getirdi. Basın açıklamasını Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak yaptı.

“Enflasyon farkı zam değildir”

Recep Çakmak, memur maaşlarının her geçen gün eridiğini belirterek, “Enflasyon farkıyla memuru geçiştireceklerini sanıyorlar. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon farkı, maaşları yalnızca gerçekleşen enflasyona eşitleyen bir telafi ödemesidir” ifadelerini kullandı.

Çakmak, yıllık enflasyonun yüzde 30,89 seviyesinde açıklandığını, memura yapılan artışın ise yüzde 22,5’te kaldığını vurguladı.

“Bedeli memur ödememeli”

Ekonomik hedeflerin tutmamasının faturasının kamu çalışanlarına ve emeklilere kesildiğini savunan Çakmak, son yıllarda maaş artışlarının sürekli enflasyonun altında kaldığını belirtti. “Ortaya çıkan tablo kamu çalışanları ve emekliler için açık bir ekonomik çıkmazdır. Tutmayan hedeflerin bedeli memura ve emekliye ödetilemez. Bu gidişata acilen müdahale edilmesi zorunludur” diyen Çakmak, eriyen maaşların yaşam koşullarını ağırlaştırdığını ifade etti.

Yoksulluk sınırı 100 bin liraya dayandı

Recep Çakmak, yoksulluk sınırının yaklaşık 100 bin TL seviyesine ulaştığını hatırlattı. 2026 yılının ilk maaşlarına ilişkin verileri paylaşan Çakmak, en düşük dereceli bekar memur maaşının yüzde 22,4 artışla 58 bin 200 TL’ye, ortalama memur maaşının ise yaklaşık 64 bin 100 TL’ye çıktığını aktardı.

“En düşük memura yaklaşık 10 bin 700 TL, ortalama bir memura 11 bin 600 TL artış yansıdı. Ancak bu rakamlar kamu çalışanlarının gerçek yaşam koşullarını karşılamaktan uzaktır. Bugün memur maaşları yoksulluk sınırının, emekli maaşları ise açlık sınırının altında kaldı. Bu parayla bir memur ay sonunu nasıl getirecek?” sözleriyle tepki gösterdi.

“Adalet istiyoruz”

Konuşmasının sonunda ücret politikalarında köklü değişim çağrısı yapan Recep Çakmak, taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Enflasyon kadar zam istemiyoruz. İnsanca yaşam, adil ücret istiyoruz. Ücrette hakkaniyet, vergide adalet, istihdamda güvence istiyoruz. Eşit işe eşit ücretin sağlandığı, emekli ve çalışanların insanca yaşayacağı yeni bir ücret sistemi talep ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen üyeleri olarak milletimiz ve devletimiz için her türlü fedakârlığı yaparız. Ancak fedakârlık, gelirler adil ve eşit dağıtıldığında anlam kazanır.”