İzmir’in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi’nde 11 Kasım gecesi meydana gelen silahlı saldırı ilçeyi ayağa kaldırdı. Saat 20.00 sıralarında 2109 Sokak’a otomobille gelen şüpheliler, iş yeri sahibi H.E.’nin (54) bulunduğu dükkâna doğru ateş açtı.

Kurşunlar, iş yerinin önündeki H.E., oğlu S.E. ile müşteri olarak orada bulunan S.D. ve Y.D.’ye isabet etti.

H.E. hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Saldırının ardından otomobille bölgeden kaçan şüpheliler kayıplara karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.E. İzmir Şehir Hastanesi’ne, diğer üç yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı H.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralılardan S.E.’nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

8 şüpheli tespit edildi, eş zamanlı operasyon

Cinayet Büro, Suç Analiz ve İstihbarat ekiplerinin ortak çalışmasıyla saldırıya karışan 8 şüpheli kısa sürede tespit edildi:

D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25).

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemelerde, saldırının akraba olan iki taraf arasındaki ailevi husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest

Şüphelilerden E.E., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan:

M.D.,

N.D.,

B.D.,

S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler D.D., A.D. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.