Son Mühür / Yağmur Daştan - Hasarlı olduğu tespit edilen Konak İskelesi’ne ilişkin son gelişmeler İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, iskelede yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Yıldız: Güçlendirilmezse ağır hasarlıya döner

Mecliste konuya dair yapılan görüşmelerde, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da söz aldı. Yıldız, iskelenin yıllar önce yapılan incelemelerde orta hasarlı olarak tespit edildiğini hatırlatarak, “Orta hasarlılık durumu söz konusu. 19.11.2021 tarihinde tespit edilmiş. Orta hasarlı binalar 1 sene sonra güçlendirilmezse ağır hasarlıya döner. Kendisi de yanılmıyorsam bilgilendirme yapacaklar. Ben de iskelelerimizin durumu ile ilgili bilgilendirilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"Orta hasarlı tespit edildi”

CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Konak İskelesi’nin mevcut statüsünü aktararak, “Konak iskelesi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafından dolgu alanında kalmakta olup devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan statüsündedir. İskelenin kullanım hakkı Türkiye Denizcilik İşletmesi A.Ş.’ye aittir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda zemin katında tanımlanan açık ve kapalı alanları deniz ulaşımında kullanılmak üzere belediyemize tahsis edilmiş olup iskele giriş kısmında ve üst katta yer alan ticari alanlar ise Türkiye Denizcilik İşletmeli Anonim Şirketi tarafından kiralanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan gözlemsel kontroller sonucunda Konak İskele binası 7269 sayılı kanun kapsamında orta hasarlı olarak tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı. İnanç, iskele tahliye edildiğinde ulaşımın aksatılmaması için yürütülen çalışmaları şöyle aktardı:

“İskelenin tahliyesi durumunda belediyemizce verilen deniz ulaşım hizmetlerinin aksamamı için gemilerimizin yanaşabilmesi amacıyla alternatif yanaşma yeri tespit çalışmalarına başlanmış olup yapılan çalışmalar kapsamında Konak İskelesi ve Konak Pier arasında geçici bir alan tespit edilmiştir. Tespit edilen geçici yanaşma yeri Konak tarihi sit sınırları içerisinde kaldığından yanaşma yerinde yapılacak düzenleme için rapor hazırlanmış olup gerekli izinlerin alınması amacıyla İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne başvuru aşamasındadır. İlgili diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınmasıyla çalışmalara başlanacaktır.”

Deniz Taksi hakkında da bilgi verdi

Körfez ulaşımını destekleyecek yeni araçlara da değinen İnanç, deniz taksi ve deniz dolmuş projelerinin 2019’daki ulaşım master planı doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, “Bahsi geçen araçlar 42 kişiliktir. Körfez ulaşımında ara saatlerde yolcu sayısının uygun olduğu hatlarda halka hizmet vermesi planlanmaktadır” dedi. Ayrıca iki deniz taksi için ihalenin tamamlandığını aktardı.